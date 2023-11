10 Rezepte mit Hähnchen Hähnchen ist unter den Fleischgerichten sehr beliebt, denn das helle Fleisch ist besonders zart und hat wenig Fett. Die folgenden zehn Rezepte zeigen, wie vielfältig Hähnchen zubereitet werden kann.

1.) Béchamel-Hühnchen Nudelplatten, gut gewürzte Bolognesesoße und eine Schicht aus Käse: Das ist es, was zu einer richtigen Lasagne gehört. Aber Moment, fehlt da nicht etwas? Cremige Béchamelsoße ist Pflicht, um den Genuss auf den Gipfel zu treiben. Für alle, deren liebster Teil am ganzen Gericht diese Soße ist, ist dieses Rezept wie geschaffen.

2.) Avocado-Hähnchen-Salat in Tortilla-Schüssel Die Avocado liegt voll im Trend. Ein Grund dafür ist, dass sie dank ihrer vielen ungesättigten Fettsäuren sehr gesund ist. Doch die Avocado immer nur aufs Brot zu legen, ist doch langweilig, und tatsächlich ist die Beere (ja, die Avocado gehört zur Familie der Beeren!) vielseitiger, als viele glauben. Wie wäre es zum Beispiel mit einem erfrischenden Avocado-Salat? Wenn dieser dann auch noch in einer essbaren Schale serviert wird, ist der Salat der Hingucker auf jeder Grillparty und an heißen Sommertagen genau das Richtige!

3.) Hühnchen mit Spinat und sahniger Zitronensauce Wenn Popeye, der Seemann, seiner geliebten Olivia ein Abendessen kredenzen würde, dann wäre es sehr wahrscheinlich dieses Zitronenhühnchen. Denn worauf wird es serviert? Ganz genau: auf seinem absoluten Lieblingsgemüse Spinat.

4.) Ofengemüse mit Hähnchen Üblicherweise wird so ein schönes Stück Hähnchenbrustfilet fein säuberlich von seinen Beilagen auf einem Teller getrennt. Sollte dir dies aber zu langweilig sein und falls dir ein oder zwei Gemüsebeilagen generell nicht ausreichen, dürfte dieses Ofengemüse mit Hähnchen genau das Richtige für dich sein.

5.) Hühnerbrust-Cordon-bleu Manche Menschen behaupten, die drei magischsten Worte des Lebens seien: „Ich liebe dich.“ Wir sagen, es sind diese: „Mit Käse überbacken.“ Wem nun ein wohliger Gänsehautschauer über Rücken und Arme fährt, der darf sich auf ein besonderes Cordon bleu freuen – natürlich nicht ohne eine Käsedecke!

6.) Chinesisches Reis-Hühnchen Schwelgst du manchmal auch gerne in romantischen Fantasien von Fernost und stellst dir vor, die chinesische Mauer und die Heimat der Pandabären zu besuchen? Gerade weil die chinesische Kultur so ganz anders als unsere eigene ist, wirkt sie umso reizvoller. Willst du erst einmal ganz unverbindlich in diese fremde Kultur reinschnuppern, funktioniert das durch den Magen geradezu perfekt. Doch es ist Vorsicht geboten, denn nach diesem leckeren Gericht wird die Sehnsucht noch größer!

7.) Hähnchen Caprese Als leichte Vorspeise, als Evergreen aller Partybuffets und als italienischer Importschlager ist Caprese-Salat so gern gesehen wie Omas Geldgeschenke. Nicht nur farblich harmonieren Tomate, Mozzarella und Basilikum perfekt, der flotte Dreier scheint auch geschmacklich eine vom Schicksal vorbestimmte Kombination zu sein. Dennoch wagen wir es und erweitern die „Heiligen Drei“ um eine Geflügelzulage.

8.) Bruschetta-Spaghetti mit Hühnchen Vor dem Essen Bruschetta, nach dem Essen Ramazzotti: So gehört es sich für einen Besuch beim Italiener. Und dazwischen gibt es Pasta, Lasagne oder Pizza. Falls dich nach dem Verspeisen der Vorspeise immer ein bisschen Wehmut überkommt, weil sie einfach viel zu lecker ist, kannst du sie mit diesem Rezept zur Hauptspeise machen.

9.) Hasselback-Hähnchen Beim Kochen kommt es nicht nur auf den Geschmack, sondern im Vorfeld schon auf viel Kreativität und das richtige Händchen für Leckereien an. Leider fallen viel zu viele Menschen in einen faden Küchentrott und bereiten nur allzu oft die gleichen Gerichte wieder und wieder auf dieselbe Art zu. Dabei wartet eine riesengroße Welt voller neuer Ideen und Geschmacksrichtungen da draußen, die dich und deinen Gaumen umschmeicheln will. Dazu zählt auch dieses bombastische Gericht aus einer schlichten Hähnchenbrust.

10.) Parmesanhühnchen in Champignon-Tomatensoße Die Möglichkeiten, aus einer einfachen Hähnchenbrust fix und leicht ein köstliches, aber dennoch kreatives Gericht zu zaubern, sind größer, als du wahrscheinlich denkst. Der Leckerschmecker-Beweis folgt prompt: mit diesem Parmesanhühnchen in einer cremig-fruchtigen Soße.

Bei dieser Rezept-Vielfalt sollte für jeden etwas dabei sein. Viel Spaß beim Ausprobieren!