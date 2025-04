Rhabarber-Lassi: Erfrischung an warmen Tagen

Der Mango-Lassi ist ein Klassiker, der in fast jedem indischen Restaurant auf der Speisekarte steht und den auch so gut wie jeder schon einmal probiert hat. Aber wie wäre es mal zur Abwechslung mit einem Rhabarber-Lassi? Der verbindet die traditionelle Zubereitung mit frischen Frühlingsaromen. Das Ergebnis: verdammt lecker.

Rhabarber-Lassi selber machen

Lange dachte ich, Mango-Lassi wäre die einzige Art, einen Lassi zu genießen, bis ich vor ein paar Jahren zufällig einen Rhabarber-Lassi entdeckte. Ab und zu kaufe ich Brot, Honig, Gemüse und ein paar andere Zutaten bei einer Initiative ein, die frisch zubereitete Lebensmittel direkt von Erzeugern aus der Region vertreibt. Und da war einmal ein Rhabarber-Lassi dabei.

Als passionierte Rhabarber-Liebhaberin musste der probiert werden. Das war eine gute Entscheidung, denn mit einer Mischung aus süßen Vanillenoten und leicht säuerlichen Aromen von Joghurt und Rhabarber, war das Joghurt-Getränk nicht nur sehr lecker, sondern auch eine tolle Erfrischung an einem warmen Frühlingstag. Schade nur, dass es den Lassi mit Rhabarber eher selten gibt und so musste ein eigenes Rezept her.

Wenn du auch in den Genuss eines erfrischenden Rhabarber-Lassis kommen möchtest, dann schneide frischen Rhabarber in grobe Stücke und koche sie mit etwas Wasser, dem Mark einer halben Vanilleschote, Honig und etwas Zitronensaft in einem Topf, bis der Rhabarber weich ist. Dann pürierst du die Masse und streichst sie durch ein feines Sieb.

Fülle das Rhabarberpüree zusammen mit dem Joghurt in einen Standmixer und mixe alles gut durch, bis der Lassi cremig ist. Dann gießt du ihn in Gläser und kannst ihn genießen. Tipp: Besonders gut schmeckt der Rhabarber-Lassi, wenn er richtig schön kalt getrunken wird. Vor allem, wenn du an warmen Tagen eine Erfrischung suchst und nicht zur Limonade greifen möchtest.

Es gibt noch mehr Lassi-Kreationen. Probiere im Frühling auch mal einen Erdbeer-Lassi und lass dir im Herbst einen Kürbis-Lassi. Auch ein Rhabarber-Quark-Shake ist eine köstliche Empfehlung.

Rhabarber-Lassi Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Rhabarber

2 EL Honig

1/2 Vanilleschote Mark

1 EL Zitronensaft

100 ml kaltes Wasser plus 3 EL mehr

200 g Naturjoghurt 3,5 % Fett Zubereitung Wasche den Rhabarber, ziehe, wenn nötig, die Haut ab und schneide ihn in grob in Stücke. Kratze das Mark einer halben Vanilleschote aus.

Gib den Rhabarber mit Honig, dem Mark einer Vanilleschote und Zitronensaft in einen Topf.

Koche alles mit 3 EL Wasser kurz auf und koche die Mischung bei mittlerer Hitze rund 8 Minuten, bis der Rhabarber weich ist.

Lass die Masse etwas abkühlen und püriere sie fein. Streiche sie für eine feine Konsistenz durch ein Sieb.

Vermische das Rhabarberpüree zusammen mit Joghurt und kaltem Wasser in einem Mixer 🛒 und mixe alles gut durch, bis ein Getränk mit feiner Konsistenz entsteht.

Fülle den Lassi in Gläser und genieße ihn nach Geschmack mit Eiswürfeln.

