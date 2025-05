So hast du Rhabarber noch nie gegessen

Die Rhabarberzeit ist da! Langsam gibt es das Stangengemüse zu erschwinglicheren Preisen im Supermarkt. Da wird es wieder Zeit, so viel davon zu essen wie nur möglich, um bis zum nächsten Jahr durchzuhalten. Eine tolle Option ist, ihn als Rhabarber-Spargel-Salat zu essen. Denn die langen Stangen schmecken nicht nur als Kompott oder Marmelade, sondern auch herzhaft zubereitet. Hier ist unser bestes Rezept.

Das solltest du beim Rhabarber-Spargel-Salat beachten

Rhabarber ist ein Gemüse, das zum Frühling in Mitteleuropa dazugehört wie kaum ein anderes (außer vielleicht Spargel, aber dazu kommen wir noch). Die Saison beginnt im April und endet Ende Juni. In dieser Zeit kann man sich vor Rhabarberkuchen, -kompott, -pudding und -schorlen kaum retten. Versteh mich nicht falsch, ich liebe diesen saisonalen Hype. Aber manchmal tendiert man doch etwas dazu, eingefahren zu sein. Das schreit nach neuen Ideen. So wie dieser Rhabarber-Spargel-Salat.

Der Salat kombiniert zwei absolute Lieblinge und verlieht ihnen einen neuen, frischen Geschmack. Dabei gibt es eines ganz besonders zu beachten: Rhabarber sollte nicht roh verzehrt werden. Denn in den Stangen ist Oxalsäure enthalten. Diese kann in größeren Mengen zu leichten bis mittelschweren Vergiftungserscheinungen führen. Beim Garen der Stangen wird diese jedoch zerstört.

Für deinen Rhabarber-Spargel-Salat ist es daher unabdinglich, dass du die Rhabarberstücke garst. Besonders gut geht das im Ofen. Bestreue die Rhabarberstücke dafür mit ein wenig Zucker, um die Säure auszugleichen und gare sie, bis sie an den Rändern ein wenig braun werden.

Währenddessen bereitest du den Co-Star deines Salats zu: den grünen Spargel. Dieses ebenfalls unheimlich beliebte Frühlingsgemüse wird hierzulande auch in der grünen Variante immer beliebter. Der Vorteil dieser Art: Du musst die Stangen nicht schälen, es reicht, wenn du die holzigen Enden abschneidest. Du kannst ihn zubereiten, wie du möchtest: grillen, blanchieren oder anbraten. Vermische das Gemüse mit Radieschen und schließlich mit einer Vinaigrette und schon ist dein Rhabarber-Spargel-Salat fertig. Die perfekte leichte Beilage für die ersten lauen Frühlingsabende!

Rhabarber-Spargel-Salat Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 erhältlich) 1 Grillpfanne Zutaten 1x 2x 3x Für den Salat: 400 g Rhabarber

2 EL Olivenöl

1 EL Zucker

Salz und Pfeffer

500 g grüner Spargel

1/2 Bund Radieschen

1/2 rote Zwiebel Für das Dressing: 3 EL Olivenöl

1 EL Apfelessig

1 TL Balsamico-Creme

Salz und Pfeffer Zubereitung Ziehe die Fäden des Rhabarbers und schneide die Enden ab. Schneide ihn in gleichmäßig lange Segmente.

Verteile den Rhabarber auf einem mit Backpapier ausgeschlagenen Blech und bestreiche ihn mit 1 EL Olivenöl. Streue Zucker, etwas Salz und Pfeffer nach Geschmack darüber. Schiebe den Rhabarber bei 180 °C unter den Grill des Backofens, bis er weich wird.

Schneide die holzigen Enden des grünen Spargels ab und schneide ihn in mundgerechte Stücke.

Erhitze den weiteren EL Olivenöl in einer Grillpfanne und brate den Spargel darin von allen Seiten an. Würze mit Salz und Pfeffer. Wenn du einen weniger intensiven Geschmack bevorzugst, kannst du den Spargel auch blanchieren.

Schneide die Radieschen und die rote Zwiebel in dünne Scheiben.

Verrühre die Zutaten für das Dressing miteinander.

Vermische alle Salatzutaten und richte den Salat auf Tellern an.

