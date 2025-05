Backe dich mit dieser süßsauren Rhabarber-Zitronen-Tarte glücklich

Heute landen zwei köstliche Frühlingszutaten in einem Kuchen. Sonnengeküsste Zitronen und fruchtig-saurer Rhabarber verschmelzen zu einem frischen Kuchen, den du ihn immer wieder backen willst. Binde dir deine Schürze um und backe mit uns eine Rhabarber-Zitronen-Tarte! Los geht’s!

Rezept für Rhabarber-Zitronen-Tarte

Rhabarber ist der ultimative Frühlingsbote. Seine Saison beginnt im April und endet bereits am 24. Juni. Nicht viel Zeit, um die sauren Stangen zu genießen. Wir verarbeiten sie am liebsten zu fruchtigen Desserts, Chutneys oder süßsauren Kuchen wie dieser Rhabarber-Zitronen-Tarte.

Fun Fact: Obwohl er oft in süßen Desserts landet, ist Rhabarber botanisch gesehen eigentlich ein Gemüse. Er wurde ursprünglich in China als Heilmittel eingesetzt – lange bevor jemand auf die Idee kam, ihn in Kuchen zu verarbeiten. Je nach Sorte kann Rhabarber von grün bis tiefrot reichen. Die Farbintensität sagt allerdings nichts über den Geschmack aus.

Für die Füllung der Tarte verwenden wir Lemon Curd und Rhabarber Curd. Beide Rezepte dafür findest du bereits auf unserer Leckerschmecker-Seite. Alternativ kannst du die Curds auch fertig im Supermarkt kaufen.

Ob als Highlight deines Frühlingsbrunches, als Dessert bei einem Gartenfest oder als Seelenstreichler an einem trüben Tag – die Rhabarber-Zitronen-Tarte passt immer. Also, heize den Ofen vor und freu dich auf ein Backabenteuer, das du so schnell nicht vergessen wirst!

Rhabarber-Zitronen-Tarte Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Kühlzeit 1 Stunde Std. 10 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 10 Minuten Min. Portionen 8 Stücke Zutaten 1x 2x 3x Für den Boden: 3 Eier

6 EL Zucker

6 EL Öl

1,5 TL Backpulver

6 EL Mehl Für den Belag: 420 ml Lemon Curd

320 ml Rhabarber Curd

1 EL gemahlene, gefriergetrocknete Erdbeeren alternativ Himbeerpulver, online z.B. hier 🛒

Rhabarber und Zitronenscheiben zur Deko Zubereitung Rühre die Eier mit dem Zucker schaumig. Rühre danach das Öl unter. Zum Schluss kommen Backpulver sowie Mehl zum Teig hinzu. Fülle den Teig dann in eine gefettete Tarteform und backe den Boden bei 175 °C Ober-/Unterhitze für 20 Minuten.

Lass ihn danach abkühlen und erhöhe die Temperatur des Ofens auf 190 °C.

Verteile den Lemon Curd auf dem ab Boden und backe die Tarte für 8-10 Minuten, bis die Oberfläche glänzt und die Füllung in der Mitte leicht wackelt, wenn du die Form vorsichtig bewegst.

Lass die Tarte 10 Minuten abkühlen.

Vermenge den Rhabarber Curd in der Zwischenzeit mit dem Beerenpulver und verteile ihn vorsichtig auf der Lemon-Curd-Schicht.

Backe die Tarte weitere 15 Minuten, bis die Füllung gestockt ist und die Mitte beim Bewegen der Form nur noch minimal wackelt.

Lass die Rhabarber-Zitronen-Tarte mindestens 1 Stunde komplett auskühlen, bevor du sie anschneidest und servierst.

Verziere sie mit frischem Rhabarber und Zitronenscheiben.

