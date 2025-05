Beginne deinen Tag mit leckerem Rührei mit Räucherlachs und Feta

Startest du auch gerne entspannt und vor allem mit einem guten Frühstück in den Tag? Dann musst du unser Rezept für Rührei mit Räucherlachs und Feta unbedingt probieren. Zusammen mit knusprigen Knäckebrot erhältst du eine vollwertige Mahlzeit, die dir genug Energie für den Tag liefert.

Rezept für Rührei mit Räucherlachs und Feta

Einfach und doch raffiniert, das ist dieses Frühstücksrezept für Rührei mit Räucherlachs und Feta. Gerade am Morgen braucht man ein gutes Frühstück, dass satt macht, ohne zu schwer im Magen zu liegen, das ausreichend Nährstoffe für den Tag liefert und dazu noch möglichst schnell zuzubereiten ist. Auf lange Zubereitungssessions nach dem Aufstehen hat schließlich niemand wirklich Lust. Da bleibt man doch lieber fünf Minuten länger im kuscheligen Bett, oder?

Zum Glück sind Rühreier mit Lachs und Feta schnell zubereitet und so unkompliziert, dass sie jedem gelingen, ganz gleich, wie viel Kocherfahrung man auch mitbringt. Schneide für dieses Frühstücksgericht zuerst den Räucherlachs und den Feta in kleine Stücke. Dann verquirlst du die Eier mit etwas Milch, Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss zu einer glatten Masse. Zerlasse ein Stück Butter in einer Pfanne und gieße dann die Eimasse hinzu. Lass alles unter vorsichtigem Rühren stocken. Hat das Rührei eine cremige Konsistenz, hebst du vorsichtig Lachs und Feta unter, schmeckst alles noch einmal ab und streust gehackte Petersilie darüber. Dann kannst du es auch schon zusammen mit dem Knäckebrot servieren.

Du kannst für dieses Gericht gekauftes Knäckebrot verwenden oder es auch selbst backen. Probiere es einfach mal aus. Du wirst sehen, dass es gar nicht so kompliziert ist, dein eigenes Knäckebrot zu backen. Wenn du magst, kannst du das Rührei auf einem großen Stück des knusprigen Brotes verteilen und servieren, so macht dieses Frühstück auch optisch einiges her.

Schlemme dich doch mal durch unsere anderem Rührei-Rezepte. Auf dich warten unter anderem das griechische Rührei Strapatsada, ein frühlingshaftes Spargel-Rührei oder ein Rührei mit Krabben.

Rührei mit Räucherlachs und Feta Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 100 g Räucherlachs

100 g Feta

4 Eier

2 EL Milch

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskat

1 EL Butter

1 EL frische Petersilie gehackt

6 Scheiben Knäckebrot Zubereitung Schneide den Räucherlachs und den Feta in kleine Stücke.

Verquirle die Eier in einer Schüssel zusammen mit Milch, Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss.

Erhitze die Butter bei mittlerer Hitze in einer Pfanne.

Gieße die Eimischung hinein und lasse sie langsam stocken. Rühre dabei vorsichtig, bis das Rührei cremig wird.

Gib den Feta und den Lachs kurz vor Ende der Garzeit dazu und verrühre beide Zutaten etwas mit dem Rührei.

Schmecke alles nach Geschmack mit Salz und Pfeffer und streue zum Schluss gehackte Petersilie darüber.

Serviere das Rührei noch warm zusammen mit dem Knäckebrot 🛒

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.