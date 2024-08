Saisonkalender August: Dieses Obst und Gemüse wird jetzt regional geerntet

Im August genießen wir den Sommer in vollen Zügen. Dazu gehören frisch gemixte Cocktails zum Sonnenuntergang ebenso wie Nachmittage im Freibad, das Picknick im Park oder der Bummel über den Wochenmarkt, auf dem es frisches und regionales Obst und Gemüse jetzt in Hülle und Fülle gibt. In unserem Saisonkalender August zeigen wir dir, was diesem Monat geerntet wird.

Saisonkalender August: Beeren gehen, Pflaumen kommen

Auch wenn es schwerfällt, im August beginnt der Abschied von den Beeren. Während Erdbeeren langsam aus dem Angebot verschwinden, gibt es aber noch einige späte Sorten, auf die wir uns freuen dürfen, wie etwa Brombeeren. Nutze die letzten Wochen der Beeren-Saison aus und verarbeite sie zu süßen Brombeer-Blondies oder einem Cocktail wie dem Earl-Grey-Berry mit Brombeeren.

Bei allem Abschiedsschmerz über das Saisonende der Beeren, freuen wir uns über einen neuen Star im Obstregal: Pflaumen! Das Steinobst bekommst du jetzt in allen Formen und Farben. Nasche es einfach pur oder bereite daraus einen klassischen Pflaumenkuchen vom Blech zu. Du kannst den süßen Geschmack auch konservieren und ein Pflaumenmus aus den Früchten kochen.

Obst und Gemüse, das im August regional und saisonal geerntet wird

Ein etwas unterschätztes Obst kehrt im August ebenfalls wieder in die Regale der Supermärkte zurück: die Birne! Dabei ist das Steinobst nicht nur lecker und gesund, sondern auch ein vielfältiger Star in der Küche, aus dem sich beispielsweise ein süßes Birnenbrot backen lässt.

Ein Blick in den Saisonkalender August verrät aber auch, dass wir uns auf eine große Gemüseauswahl freuen dürfen. Für Kohl-Fans hat das Warten ein Ende, denn ab sofort bereichern Sorten von Blumenkohl über Wirsing bis hin zu Rotkohl das regionale Angebot.

Ein Gemüse rückt im August besonders in den Fokus – die Zucchini. Das Gemüse, das zu den Kürbisgewächsen gehört, ist jetzt in riesiger Auswahl zu bekommen. Alle mit eigenem Garten, die selbst Zucchini anbauen, wissen, was gemeint ist. Das Gemüse reift so schnell, dass man mit dem Ernten und Verarbeiten kaum hinterherkommt. Zum Glück gibt es genug abwechslungsreiche Rezepte, sodass der Zucchinigenuss nicht langweilig wird. Probiere sie mal als Zucchini-Aufstrich auf dem Brot, in einem Auflauf, mit Käse überbacken, oder als cremige Zucchini-Soße zu Nudeln.

Hast du trotzdem zu viele Früchte, kannst du die Zucchini einfach einfrieren und später genießen. Das ist praktisch, wenn du sie nicht mehr frisch kaufen kannst oder die Zucchini erst Transportwege von tausenden Kilometern zurücklegen muss, um im Supermarktregal zu landen.

Überblick: saisonales Obst und Gemüse im August

Im August dürfen wir uns über ein besonders buntes Angebot an regionalem Obst und Gemüse freuen. Sowohl auf Wochenmärkten als auch in Supermärkten gibt es eine riesige Auswahl frischer Früchte und knackiger Gemüse.

Unser Saisonkalender für August zeigt, welches Obst und Gemüse jetzt regional geerntet wird.