Sauce béarnaise: schmeckt auch zu Spargel

Sauce béarnaise ist eine Buttersoße aus der französischen Küche. Serviert wird sie gern zu Fisch- oder Fleischgerichten. Aber auch zu Spargel ist sie eine tolle Alternative zur bekannten Sauce hollandaise. Wir zeigen dir, wie du die Soße zu Hause nachkochen kannst.

So gelingt die Sauce béarnaise zu Hause

Zu Spargel muss es nicht immer eine Sauce hollandaise sein. Genauso lecker schmeckt zum Beispiel auch eine Sauce béarnaise zu dem beliebten Frühlingsgemüse. In der Zubereitung erinnert sie ein wenig an den Klassiker Sauce hollandaise, denn die ist auch Basis für die Béarner Sauce. Allerdings kommen in unsere Variante noch Estragon und Kerbel, die die Soße verfeinern und ihr zarte Aromen nach Anis und Fenchel verleihen.

Für eine Sauce béarnaise setzt du zuerst einen Sud aus Weißweinessig, Weißwein, Estragon und geschnittenen Schalotten an. Gib alle Zutaten in einen Topf und koche sie so lange, bis die Flüssigkeit um die Hälfte reduziert ist. Gieße den Sud danach durch ein Sieb, damit du eine klare Flüssigkeit zurückbehältst.

Anschließend verquirlst du die Eigelbe, gibst den abgekühlten Sud hinzu und rührst beides über einem heißen Wasserbad zu einer cremigen Soße. Gib unter Rühren noch langsam flüssige Butter hinzu, bis du die gewünschte Konsistenz hast. Zum Schluss würzt du mit Salz, Pfeffer und Zucker und gibst gehackten Estragon und Kerbel unter die Soße.

Bei der Zubereitung einer Sauce béarnaise bleibt Eiweiß übrig. In unserem Leckerwissen-Ratgeber erfährst du, wie du Eier verwerten kannst.

