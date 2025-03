Sauerkraut-Schupfnudelpfanne: cremig durch extra viel Schmand

Hunger? Dann kommt hier ein Vorschlag: knusprige Schupfnudeln, feinsäuerliches Sauerkraut und eine cremige Schmandsoße. Die perfekte Kombination aus frisch, deftig und herrlich cremig. Da läuft doch das Wasser im Munde zusammen. Und das Beste: Das Ganze braucht nur knapp 20 Minuten. Perfekt für alle Fans von bodenständigen, schnellen Gerichten.

So lecker schmeckt Sauerkraut-Schupfnudelpfanne mit Schmand

Schupfnudeln sind ein absoluter Klassiker der süddeutschen Küche. Die kleinen, spitz zulaufenden Nocken bestehen heute meist aus einem Kartoffelteig, das ursprüngliche Rezept wurde jedoch bereits vor der Einführung des Erdapfels zubereitet. Erste Berichte gehen bis in den Dreißigjährigen Krieg zurück, in dem sich die Soldaten aus Mehlrationen zusammen mit Wasser längliche Nudeln formten. Das Rezept überstand den Krieg und als wenig später die Kartoffel auf dem Markt auftauchte, wurde es durch die Knolle erweitert.

Schupfnudeln werden klassisch in der Pfanne knusprig gebraten und dann mit Sauerkraut und Speck oder auch süß mit Mohn und Puderzucker oder Apfelmus serviert. Wir wollen heute eine Sauerkraut-Schupfnudelpfanne mit Schmand daraus machen. Dieses leckere Pfannengericht braucht nur wenige Handgriffe und schon steht es dampfend und köstlich auf deinem Tisch. Und nun, wo du die reichhaltige Geschichte der Teigware kennst, schmecken sie extra gut.

Da wir Zeit sparen wollen, greifen wir auf fertige Schupfnudeln aus dem Kühlregal zurück. Du kannst sie natürlich auch lebst machen, wenn du deiner Sauerkraut-Schupfnudelpfanne einen persönlichen und edlen Touch geben möchtest. Aber manchmal darf es auch gern schnell gehen, besonders, wenn der Hunger groß ist.

Brate also die Schupfnudeln goldbraun an. Während sie vor sich hin brutzeln, schwitzt du in einer separaten Pfanne Zwiebeln an und mischst das Sauerkraut unter. Würze mit ordentlich Pfeffer und etwas Paprikapulver. Dazu kommen die Schupfnudeln und dann etwas Schmand. Dieser schmilzt in der Pfanne und verwandelt sich in eine cremige Soße, die einfach nur himmlisch schmeckt. Schmecke mit Salz, Pfeffer und frischen Kräutern ab und fertig ist eine blitzschnelle Sauerkraut-Schupfnudelpfanne mit Schmand!

