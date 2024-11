Schmalzkuchen: der Weihnachtsmarkt-Klassiker schlechthin

Es ist endlich so weit: Die ersten Weihnachtsmärkte der Saison eröffnen! Jedes Jahr warten wir wie auf heißen Kohlen darauf, dass wir uns endlich wieder in eisiger Kälte die Bäuche vollschlagen können. Champignons, Zwiebelfleisch und natürlich der Klassiker: Schmalzkuchen! Wer sich beim Essen nicht am Puderzucker verschluckt, hat etwas falsch verstanden. Wir zeigen dir, wie einfach du sie zu Hause nachmachen kannst.

Klassisches Rezept für Schmalzkuchen wie vom Weihnachtsmarkt

Der Gang auf den Weihnachtsmarkt gehört zur Vorweihnachtszeit einfach dazu. Die Freude auf das Fest der Familie und des Friedens wäre nur halb so groß, gäbe es nicht die alljährlichen bunten, hübsch beleuchteten Stände. Hier verbringen wir gern den Nachmittag und Abend und schnabulieren uns durch das reichhaltige Angebot an Speis und Trank. Hier und da kann auch die eine oder andere Lampe oder das Paar Wollsocken den Weg in unsere Taschen finden.

Aber wusstest du, dass Weihnachtsmärkte noch nicht immer dem reinen Genuss dienten? Im Spätmittelalter gab es bereits Wintermärkte, die meist eintägig stattfanden und den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit gaben, sich mit winterlichem Bedarf einzudecken. Dazu gehörten Fleisch und warme Klamotten. Mit der Zeit kamen auch Naschereien wie geröstete Kastanien und Mandeln dazu.

Heute gehört Fingerfood zu einem Weihnachtsmarkt einfach dazu. Hier eine Schüssel Champignons, da ein Flammlachs-Brötchen, dort ein Baumstriezel, lecker. Schon satt? Das glauben wir nicht! Platz für eine Portion Schmalzkuchen ist nämlich immer. Die kleinen, in Fett ausgebackenen Teigrauten kennst du vielleicht auch unter einem ihrer anderen Namen. Aber egal ob sie nun Mutzen, Striezel oder Kräppelchen genannt werden, fehlen dürfen sie bei einem Weihnachtsmarktbesuch nicht.

Mit unserem Rezept brauchst du dich zukünftig nicht mehr in die Kälte stellen, um das Weihnachtsmarktgefühl zu bekommen. Lade doch lieber deine Lieben zu dir ein, setze ihnen einen hausgemachten Glühwein auf und genieße die Vorweihnachtszeit im eigenen Wohnzimmer. Es gibt einfach nichts, was mehr „bald ist Weihnachten“ ruft, als sich beim ersten Schmalzkuchen an einer Lunge voll Puderzucker zu verschlucken. In dem Sinne: frohes Genießen!

Mit unseren Rezepten kannst du dir noch mehr Weihnachtsmarkt-Klassiker in die heimische Küche holen. Dieses Rezept für Apfelpunsch zum Beispiel schmeckt sogar noch besser als die Variante der Buden. Machst du Feuerzangenbowle selbst, sparst du bares Geld. Und hier ist ein super leckeres Rezept für gebrannte Vanillemandeln.