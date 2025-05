Frühlingskuchen: Backe eine Schneemousse-Torte mit Rhabarber

Wasche und schäle in der Zwischenzeit den Rhabarber. Schneide ihn in kleine Stücke. Koche den Rhabarber in einem Topf mit 100 ml Wasser und 5 EL Zucker zugedeckt für 5 Minuten. Löse das Puddingpulver in 6 EL Wasser auf und rühre es in den Rhabarber und lass die Masse aufkochen. Lass den Rhabarber auskühlen und verteile ihn auf dem dem Eiweiß in der Backform und stelle die Form für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank.