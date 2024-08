So schnell kannst du eine Feigengalette mit Blätterteig machen

Backe, backe Kuchen: Wer kennt es nicht, das berühmte Kinderlied? Wir backen heute sogar einen ganz besonderen Kuchen, nämlich eine schnelle Feigengalette. Und weil wir die mit fertigem Blätterteig aus dem Kühlregal machen, ist sie bereits nach 10 Minuten im Ofen und nach 15 Minuten schon wieder draußen.

Schnelle Feigengalette mit Blätterteig: süß-herzhaftes Blitzrezept

Ja, du hast richtig gelesen: Nach 25 Minuten steht die schnelle Feigengalette auf dem Tisch. Damit ist sie perfekt, wenn sich spontan Gäste anmelden, die du mit einem Stück Kuchen verwöhnen möchtest. Aber auch, wenn du alleine bist und dich der süße Hunger packt, ist dieses Rezept deine Rettung.

Die schnelle Feigengalette sieht nach großer Kunst aus, ist aber in Wirklichkeit ein Kinderspiel und gelingt selbst Backanfängern. Zunächst wäschst du die Feigen und schneidest sie in Scheiben. Entrollte nun den Blätterteig und schneide einen großen Kreis aus. Dieser wird mit einer Mischung aus Frischkäse und Crème fraîche bestrichen und mit den Feigenscheiben belegt. Nun kannst du die Galette so, wie sie ist, in den Ofen schieben. Es ist aber auch möglich, sie mit weiteren Zutaten zu verfeinern. Sie schmeckt beispielsweise noch besser, wenn du sie mit etwas zerkrümeltem Feta bestreust, denn der Mix aus süßem Obst und mildem Käse ist unschlagbar. Nach dem Backen kannst du außerdem geröstete Pinienkerne darüber verteilen.

Übrigens musst du die Feigen nicht schälen, bevor du sie verwendest, denn die Schale kannst du einfach mitessen. Vor allem bei sehr frischen Früchten ist das kein Problem. Wasche sie nur gut ab und tupfe sie am besten trocken, bevor du sie auf der Galette verteilst.

Hast du Gefallen an Galettes gefunden, kannst du als Nächstes doch mal eine Pflaumen-Galette oder eine Beeren-Galette backen. Aber das Gebäck schmeckt nicht nur süß, wie unsere Zucchini-Galette mit Zwiebeln und Feta und unsere Sauerkraut-Galette beweisen.