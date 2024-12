Julskinka: schwedischer Weihnachtsschinken zum Fest

Hattest du das Glück, schon einmal ein schwedisches Julboard erleben zu dürfen? Das ist ein riesiges Büffet voller Köstlichkeiten, die in Schweden traditionell zu Weihnachten serviert werden, darunter typische Pepparkakor, sauer eingelegter Hering, Rote-Bete-Salat und ein saftiger Schinken mit einer Panade aus Senf und Semmelbröseln. Wie du den zu Hause zubereiten kannst, verrate ich dir hier.

Weihnachtstradition aus dem hohen Norden: schwedischer Weihnachtsschinken Julskinka

Es ist schon viele Jahre her, da hatte ich das Glück, an einem schwedischen Julboard teilzunehmen. Schon vor der Tür roch es herrlich nach Leckereien, wie ich sie aus dem Schwedenurlaub kannte. Drinnen erwartete mich ein riesiges Büffet mit so vielen Köstlichkeiten, die es einem nicht leicht machten, sich zu entscheiden.

Herzstück des Julboards ist aber der Julskinka. Das ist ein schwedischer Weihnachtsschinken, von dem man sich einfach eine dicke Scheibe abschneidet und sie mit Soße, Kartoffeln und Gemüse wie gekochten Rosenkohl oder Rotkohl isst. Das Besondere: Der Schinken ist mit einer Schicht aus Semmelbrösel und Senf überzogen und wird dann in einer großen Auflaufform🛒 im Ofen gebacken, bis die Kruste knusprig ist.

Wer Weihnachten gern mal etwas anderes ausprobieren möchte, sollte den schwedischen Weihnachtsschinken unbedingt einmal selbst zubereiten. Das Gericht braucht insgesamt auch nicht länger als eine klassische Weihnachtsgans, sorgt aber für mal Abwechslung in Sachen Festtagsbraten.

Rezepte für schwedische Spezialitäten, die perfekt zum Julskinka und einem selbst gemachten Julboard passen, findest du bei Leckerschmecker. Das sind zum Beispiel der herzhafte Auflauf Janssons Frestelse, das Kartoffelgericht Pytt i Panna als Beilage oder traditionelle Pepparkakor zum Nachtisch.

Schwedischer Weihnachtsschinken
Portionen 6
Zutaten
3 kg Kochschinken gepökelt und ungekocht

Nelken und Lorbeerblätter optional

100 g grobkörniger Senf

2 EL Dijon-Senf

2 EL brauner Zucker

2 Eigelb

100 g Semmelbrösel Zubereitung Spüle den Schinken unter kaltem Wasser ab und tupfe ihn mit Küchenpapier trocken. Ist noch eine Schwarte vorhanden, lass sie dran.

Lege den Schinken in einen großen Topf und bedecke ihn mit kaltem Wasser. Füge Nelken und Lorbeerblätter hinzu. Koche den Schinken bei mittlerer Hitze etwa 1,5–2 Stunden, bis er eine Kerntemperatur von 70 °C erreicht hat. Nimm ihn dann aus dem Wasser und lasse ihn kurz abkühlen.

Vermische den grobkörnigen Senf, den Dijon-Senf, den braunen Zucker und die Eigelbe zu einer glatten Masse.

Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

Entferne jetzt die Schwarte und bestreiche die Oberseite des Schinkens großzügig mit der Senf-Mischung. Streue anschließend die Semmelbrösel darüber. Lege den Schinken in eine ofenfeste Form und backe ihn für etwa 15–20 Minuten, bis die Kruste goldbraun und knusprig ist.

Lass den Schinken nach dem Backen noch etwa 10 Minuten ruhen. Schneide ihn in Scheiben und serviere ihn warm oder kalt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.