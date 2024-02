Noch keine Geschenkidee zum Valentinstag? Kein Problem! Unsere selbst gemachten Müsliriegel sind das perfekte Geschenk, um deinen Lieben zu zeigen, dass du dich um sie kümmerst. Sie stecken bis obenhin voll mit gesunden Saaten und Nüssen und du kannst sie individuell nach deinem Geschmack anpassen. Es müssen ja nicht immer Blumen sein.

Einfacher Snack zum Valentinstag: selbst gemachte Müsliriegel

Gehörst du auch zu den Menschen, die immer einen Müsliriegel dabei haben? Ich schwöre darauf und habe in den meisten Fällen sogar mehr als einen Riegel irgendwo in meiner Tasche. Damit wurde schon das ein oder andere Hungertief abgewendet, ob bei mir oder meiner Begleitung. Warum also nicht mal selbstgemachte Müsliriegel zum diesjährigen Valentinstag verschenken und damit deinen Lieben sagen, dass du dich um sie kümmerst? Wir bei Leckerschmecker teilen also heute dieses Rezept mit dir, ob für ein Last-Minute-Geschenk oder einfach als Snack, sei dir überlassen.

Müsliriegel sind der perfekte Snack für unterwegs: Sie sind klein, handlich und vollgepackt mit sattmachenden, nährstoffreichen Zutaten. Mittlerweile gibt es viele abwechslungsreiche Sorten auf dem Markt. Aber selbstgemachte Riegel sind den gekauften in einigen Punkten einfach überlegen: Da sie frisch zubereitet werden, schmecken sie besser. Du sparst an der Verpackung und verringerst so deinen Plastikverbrauch. Und die selbst gemachten Müsliriegel liefern länger Energie als gekaufte, da die hier verwendeten Datteln den Blutzuckerspiegel langsamer ansteigen lassen als herkömmlicher Zucker.

Unsere selbst gemachten Müsliriegel passen sich ganz deinem Geschmack an und du kannst bei den Zutaten variieren, wie du willst. Falls du zum Beispiel kein Fan von Sesam sein solltest, kannst du diesen durch Kokosraspeln oder Chiasamen ersetzen. Statt der Rosinen eignen sich andere klein geschnittene Trockenfrüchte. Eine Prise Zimt in der Masse schmeckt auch gut. Und falls du auf tierische Produkte verzichtest, ersetze den Honig einfach durch einen Schuss Ahornsirup oder Agavendicksaft. Tob‘ dich aus!

Suchst du noch mehr Ideen für Geschenke aus deiner Küche? Da wirst du bei Leckerschmecker fündig! Unser aromatischer Vanillesirup passt zu süßen Kaffee-Spezialitäten oder gibt deinen Backwaren ein tolles Aroma. Pralinen aus nur drei Zutaten sind schnell hergestellt und machen optisch richtig was her. Wenn du lieber etwas Herzhaftes verschenken möchtest, dann mach doch selbst gemachten Ketchup!