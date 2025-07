Resteverwertung deluxe: Smashed-Potatoe-Muffins

Diese Muffins klingen verrückt, aber mindestens genau so lecker: Smashed-Potatoe-Muffins! Gekochte, zerdrückte Kartoffeln dienen als Grundlage für die herzhaften Muffins. Dazu gesellen sich Paprika, gekochter Schinken, Zwiebeln und Käse in die Förmchen. In 45 Minuten ist der deftige Snack für viele Gelegenheiten fertig. An die Gläser, fertig, los!

Perfekter Snack: Smashed-Potatoe-Muffins

Der Clou der Smashed-Potatoe-Muffins liegt in der Kombination von weichen, zarten Kartoffeln, die auf der Innenseite zergehen, und der knusprigen Außenschicht, die durch das Zerdrücken mit einem Glas entsteht. Mit einer großzügigen Portion Käse, Zwiebeln und einem Hauch von Gewürzen werden diese Muffins zu einer wahren Gaumenfreude.

Die Smashed-Potatoe-Muffins sind die perfekte Mischung aus knusprig und zart – und sie sind so einfach herzustellen, dass du dich fragen wirst, warum du sie nicht schon früher ausprobiert hast. Sie sind auch eine prima Resteverwertung, wenn du noch Kartoffeln vom Vortag übrig hast.

Äußerst vielseitig sind die Smashed-Potatoe-Muffins noch dazu: Ob als Snack für zwischendurch, als Beilage für dein Abendessen, als Star deines Brunchs oder als Kleinigkeit fürs Büro – diese Muffins passen zu jeder Gelegenheit. Ebenso wie unsere herzhaften Rührei-Toast-Muffins, die Cheeseburger-Muffins oder unsere herzhaften Rosmarin-Zucchini-Muffins.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Experimentiere bei den Smashed-Potatoe-Muffins mit verschiedenen Käsesorten, füge Kräuter hinzu oder toppe sie mit deinen Lieblingszutaten wie Tomaten, Frühlingszwiebeln, Salami, Thunfisch– die Möglichkeiten sind endlos. Aber alle sind sie oberlecker!

Smashed-Potatoe-Muffins Vanessa 4.17 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 12 Stück Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Muffinblech Zutaten 1x 2x 3x 12 kleine Kartoffeln

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

1 rote Paprika

100 g Kochschinken

1 Zwiebel

100 g Reibekäse Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Koche die Kartoffeln in einem Topf mit reichlich Wasser, bis sie gar sind.

Schütte das Kochwasser ab.

Gib die vorgekochten Kartoffeln in ein Muffinblech, drücke sie mit der Unterseite eines Glases platt und würze sie gut.

Wasche und putze die Paprika, schneide sie in kleine Würfel. Schneide den Kochschinken ebenfalls in kleine Würfel, schäle und würfle die Zwiebel klein.

Gib zu jeder Kartoffeln in alle Muffinförmchen etwas Paprika, Zwiebeln und Schinkenwürfel. Bestreue die Muffins mit Käse.

Backe das Ganze für 20 Minuten, hole deine fertigen Smashed Potatoe-Muffins aus dem Backofen und lasse sie abkühlen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.