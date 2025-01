Vegane Soba-Nudeln mit Avocadopesto: cremige Köstlichkeit und perfekt zum Vorkochen

Ich liebe Pesto in all seinen verschiedenen Variationen. Egal ob Pesto alla Genovese, Pesto Rosso oder Bärlauch-Pesto. Auch dieses Rezept für vegane Soba-Nudeln mit Avocadopesto hat mein Herz im Sturm erobert. Die herrlich cremige Paste aus Avocado ist eine perfekte Ergänzung zu den klassischen japanischen Nudeln.

Vegane Soba-Nudeln mit Avocadopesto: schnelle Mahlzeit zur Vorbereitung

Während meines ersten Besuchs in Japan zählte Avocadopesto nicht unbedingt zu den klassischen Ergänzungen für die Nudeln aus Buchweizen. Nichtsdestotrotz werde ich in meiner Erinnerung sofort wieder in die überfüllten Seitenstraßen Tokios mit seinen vollgepackten winzigen Restaurants zurückgeworfen, sobald ich eine Packung Soba in kochendes Wasser gebe. Diese veganen Soba-Nudeln mit Avocadopesto schmecken nicht nur frisch zubereitet hervorragend. Sie sind auch ein tolles Gericht zum Vorkochen und halten sich einige Tage im Kühlschrank.

Und keine Panik: Das Avocadopesto zuzubereiten geht kinderleicht von der Hand. Einfach Avocados, Knoblauch, Walnusskerne und Basilikum in einen Mixer 🛒 geben, cremig pürieren, abschmecken, und das war es auch schon. Zusätzlich das gewünschte Gemüse, zum Beispiel Brokkoli, dämpfen, bis es die gewünschte Bissfestigkeit hat. Zuletzt die Nudeln kochen und abschrecken, alles miteinander vermischen – und fertig!

Die fertigen veganen Soba-Nudeln mit Avocadopesto kannst du nach Belieben noch ein wenig aufhübschen und erweitern. Streue geröstete weiße Sesamsamen darüber oder ergänze das Gericht ganz zum Schluss noch mit frischen, knackigen Frühlingszwiebeln. Wenn du die veganen Soba-Nudeln mit Avocadopesto zum Meal-Prep nutzen möchtest, würde ich dir empfehlen, die Frühlingszwiebeln und die Sesamsamen erst nach dem erneuten Erwärmen drüberzustreuen. So bleiben sie schön knackig und saugen sich nicht mit Feuchtigkeit voll. Guten Appetit!

Bei Leckerschmecker findest du mehr simple Rezepte für selbst gemachtes Pesto. Wenn du noch Petersilie übrig hast, kannst du ganz schnell Petersilienpesto daraus zaubern. Falls du es etwas würziger magst, wie wäre es dann mit Rucola-Pesto? Und etwas ausgefallener ist ohne Frage selbst gemachtes Zucchinipesto.

Vegane Soba-Nudeln mit Avocadopesto Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bund Basilikum

2 Frühlingszwiebeln optional, nach Geschmack

2 Avocados

2 Knoblauchzehen

80 g Walnusskerne

1 EL Zitronensaft

120 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

500 g Brokkoli

200 g Soba-Nudeln

gerösteter weißer Sesam optional, nach Geschmack Zubereitung Wasche den Basilikum und lege dir ein paar Blätter zum Dekorieren für später zur Seite. Schneide die Frühlingszwiebeln in feine Ringe.

Entkerne die Avocados, schäle den Knoblauch und schneide ihn in grobe Würfel. Gib beides zusammen mit dem restlichen Basilikum, Walnusskernen, Zitronensaft und Olivenöl in einen Mixer. Püriere alles auf höchster Stufe cremig und schmecke es am Ende mit Salz und Pfeffer ab.

Schneide den Brokkoli klein und wasche ihn. Dämpfe ihn ca. 10 Minuten, bis er die gewünschte Bissfestigkeit hat.

Gib die Soba-Nudeln für ca. 6 Minuten in einen Topf mit kochendem, ungesalzenem Wasser und schrecke sie danach kalt ab.

Vermische die Soba-Nudeln und den Brokkoli in einem Topf mit dem Avocadopesto.

Gib die Portionen auf einen Teller und streue je nach Geschmack den Sesam, die Frühlingszwiebeln und die übrigen Basilikumblätter darüber. Notizen Für die Mealprep-Variante: Spare dir die Sesamkörner und Frühlingszwiebeln auf und gib sie erst nach dem erneuten Aufwärmen dazu.

