In 20 Minuten auf dem Tisch: köstliche Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi

An manchen Tagen, vor allem wenn es heiß ist, haben wir wenig Lust, lange in der Küche zu stehen und aufwändige Gerichte zu kochen. Da kommen diese Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi gerade recht. Die werden mit viel leckerem Gemüse und einer schnellen Soße zubereitet und können in nur 20 Minuten genossen werden!

Blitzrezept für Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi

Vor einiger Zeit habe ich Soba-Nudeln für mich entdeckt. Die Buchweizennudeln stammen aus der asiatischen Küche und erinnern an dünnere Spaghetti. Sie schmecken leicht nussig und enthalten viele Ballaststoffe. Außerdem machen sie zwar satt, ohne das Völlegefühl von normaler Pasta zu hinterlassen. Zusammen mit verschiedenen Gemüsesorten und einer leckeren Soße entstehen daraus gesunde, ausgewogene Mahlzeiten wie unsere Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi.

Neben dem grünen Gemüse kannst du noch natürlich noch anderes Gemüse in die Pfanne geben. Zuckerschoten oder Sprossen passen ebenfalls gut zu der asiatischen Nudelpfanne. Schaue einfach in den Kühlschrank, was deine Vorräte hergeben. Oder auf welches Gemüse du gerade Lust hast.

Die Soße aus Reisessig, Erdnussöl, Sesamöl, Sojasoße, Sriracha und Honig ist schneller zusammen gerührt als du dein Gemüse geschnippelt und die Soba-Nudeln gekocht hast.

Zunächst brätst du aber das Gemüse an, dann gibst du die Nudeln in den Wok und anschließend kommt die Soße darüber. Das Ganze verfeinerst du noch mit ein paar gerösteten Sesamsamen und fertig ist dein blitzschnelles und köstliches Mittag- oder Abendessen.

Die Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi sind so wandelbar, sättigend und schnell gemacht, dass das Rezept mittlerweile zu meinen Dauerbrennern in der Küche gehört. Wenn ich mal wieder nicht weiß, was ich kochen soll, wandern mit ziemlicher Sicherheit die Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi in die Pfanne. Wann probierst du das köstliche Pfannengericht?

Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieser hier 🛒 1 Wok Zutaten 1x 2x 3x 200 g Pak Choi

1 Brokkoli

2 Knoblauchzehen

30 g Sesam

250 g Soba-Nudeln

2 EL Honig

4 TL Sesamöl

2 EL Reisessig

4 EL Erdnussöl

1 EL Srirachasoße

4 EL Sojasoße

1 TL Chiliflocken

1 TL Zitronensaft Zubereitung Wasche den Pak Choi und schneide ihn in Streifen. Wasche den Brokkoli und schneide ihn in mundgerechte Röschen. Schäle anschließend die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Röste den Sesam in einer Pfanne ohne Öl leicht an, bis er duftet, und stelle ihn beiseite.

Koche die Soba-Nudeln nach Packungsanweisung in einem Topf mit Salzwasser und gieße sie anschließend ab. Halte dabei etwas Nudelwasser zurück. Während die Nudeln kochen, mische in einer kleinen Schüssel den Honig, das Sesamöl, den Reisessig, 2 EL Erdnussöl, die Sojasoße, die Srirachasoße und die Chiliflocken zu einer Soße.

Erhitze 2 EL Erdnussöl in einer großen Pfanne oder einem Wok. Gib zuerst den Knoblauch hinein und brate ihn kurz an. Füge dann den Brokkoli hinzu und brate ihn für ein paar Minuten, bis er knackig ist. Danach kommt Pak Choi mit in die Pfanne. Brate alles zusammen, während du gelegentlich umrührst.

Gib die abgetropften Soba-Nudeln mit in die Pfanne und füge die Soße hinzu. Vermenge alles gut, damit die Nudeln und das Gemüse gleichmäßig mit der Soße bedeckt sind. Falls es dir zu trocken erscheint, kannst du einen kleinen Schuss vom Nudelwasser hinzufügen. Schmecke das Gericht mit Salz, Pfeffer oder etwas mehr Sojasoße ab.

Streue zum Schluss den gerösteten Sesam über die Nudeln und richte alles direkt an. Presse bei Bedarf ein bisschen Zitronensaft darüber für eine frische Note, und serviere die Soba-Nudeln mit Brokkoli und Pak Choi heiß. Lass es dir schmecken!

