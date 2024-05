Soupe au Pistou: Diese Gemüsesuppe schmeckt nach Sommer in Südfrankreich

Ich kann leider kein Französisch, aber eines kann ich mir leicht merken: Soupe heißt Suppe und Pistou ist das französische Pendant zum italienischen Pesto. Damit haben wir schon die beiden Komponenten für unsere Soupe au Pistou. Eine Suppe mit kleinen Nudeln und reichlich Gemüse, dazu das Pistou, welches aus Olivenöl, Basilikum, Knoblauch, Mandeln und Käse besteht. Zusammen ergibt das ein verdammt leckeres und gesundes Gericht, von dem du nicht genug bekommen wirst.

Soupe au Pistou: Sommersuppe aus der Provence

Für die einen handelt es sich einfach um eine leckere Suppe, die anderen bezeichnen die Soupe au Pistou als beste Gemüsesuppe überhaupt. Ich tendiere zu letzterem, aber entscheiden musst du! Ich vermute, dass du mir zustimmen wirst. Denn diese Suppe enthält wirklich alles, was gemeinhin als lecker gilt. Nudeln, Käse, Olivenöl, Basilikum, Knoblauch und – das ist wohl etwas kontrovers, Gemüse. Doch auch der größte Gemüsemuffel kann sicher von der französischen Gemüsesuppe überzeugt werden.

Denn sie schmeckt so herrlich nach sommerlichen Feldern der südfranzösischen Provence. Dort wehen die Lavendelsträucher in der mediterranen Brise und verleihen den sonnenverwöhnten Hängen schöne violette Farbtupfer. In den Küchen der mittelalterlichen Dörfer, die hier und dort zwischen den sanften Hügeln stehen, wird schon seit langer Zeit die Soupe au Pistou gekocht. Verwendet wurde alles, was der heimische Gemüsegarten und der Wochenmarkt so hergab.

Daher kannst auch du das Gemüse verwenden, das dir am besten schmeckt und saisonal gerade verfügbar ist. Wir verwenden grüne Bohnen, Erbsen, Fenchel, Kartoffeln, Zucchini und Karotten. Das Gemüse wird im Topf kurz angeschmort und anschließend mit Gemüsebrühe abgelöscht. Währenddessen kochst du in einem separaten Topf die Nudeln und bereitest den Pistou zu. Anschließend kommen die Nudeln zur Suppe, die mit ein paar Klecksen vom Pistou garniert wird.

