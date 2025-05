Rustikales Ofengericht: Spätzle-Auflauf mit Käse und Schinken

Darf mal wieder etwas Rustikales auf den Tisch? Wie wäre es dann mit einem deftigen Spätzle-Auflauf? Der muss nur für eine knappe halbe Stunde in den Ofen und schmeckt der ganzen Familie.

So einfach gelingt der Spätzle-Auflauf

Aus Spätzlen lässt sich weitaus mehr zaubern als die klassischen Käsespätzle. Ein leckerer Auflauf für alle, die es gern deftig mögen zum Beispiel. Dafür brauchst du neben Spätzle noch guten Schinken, geriebenen Käse, Crème fraîche und Zwiebeln.

Für den Auflauf musst du zuerst die Spätzle weichkochen, wenn du dich für eine fertige Variante entscheidest. Alternativ kannst du sie vorher auch frisch selbst herstellen. Während die Spätzle kochen, kümmerst du dich um die Soße. Dafür dünstest du die Zwiebel an, brätst Schinkenwürfel und vermischt den geriebenen Käse mit der Crème fraîche. Zum Schluss kommt der Auflauf noch für 35 Minuten in den Backofen, von wo aus er seinen verführerischen Duft in der ganzen Wohnung verteilt.

Was bei klassischen Käsespätzlen nicht fehlen darf, sind die gerösteten Zwiebeln. Diese kannst du auch zum Verfeinern deines Spätzle-Auflaufs verwenden. Schneide dafür eine Schalotte in dünne Ringe, brate sie in etwas Butter in einer Pfanne braun an und verteile sie zum Servieren auf dem Auflauf.

Geriebener Käse in der Soße sorgt dafür, dass der Spätzle-Auflauf schön cremig wird. Für unser Rezept verwenden wir einen Emmentaler. Möchtest du noch mehr Würze in das Gericht bringen, kannst du diesen durch eine andere Sorte austauschen. Ein kräftiger Bergkäse schmeckt hier ebenso wie ein nussiger Gouda.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Bist du auf den Geschmack gekommen, kannst du bei Leckerschmecker noch mehr Rezepte mit Spätzlen entdecken. Probiere den Klassiker Käsespätzle doch mal in einer veganen Variante aus. Lecker ist die Teigware auch mit einer Rahm-Champignon-Soße, und soll es eine Beilage zum Auflauf geben, ist ein leichter Fenchel-Apfel-Salat unser Tipp.