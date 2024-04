Schnelles Nudelgericht: Spaghetti mit geschmolzenen Tomaten und grünem Spargel

Koche die Spaghetti in einem Topf mit reichlich Salzwasser nach Packungsangabe al dente.

Wasche und schäle währenddessen den grünen Spargel. Schneide ihn anschließend in etwa 5 cm lange Stücke.

