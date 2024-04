Kartoffel-Ei-Gericht aus Spanien: Heute kochen wir Gemüse-Tortilla

Spanische Tortillas sind perfekt für ein leichtes Mittagessen oder um Reste vom Vortag aufzubrauchen. Diese Rezept für Gemüse-Tortilla lässt sich schier unendlich abwandeln und schmeckt dabei immer richtig gut!

Gemüse-Tortilla: schmeckt nach Urlaub in Spanien

Sucht man im Internet nach dem Begriff „Tortilla“, findet man meist erst die mexikanische Version dieses Gerichts. Die spanische, der wir uns heute widmen, ist ganz anders. Während der Begriff in Mexiko flache Mais- oder Weizenfladen bezeichnet, handelt es sich in Spanien um eine Art Omelett mit Kartoffeln und Zwiebeln. Ursprünglich war dieses ein Gericht der Bauern, heutzutage findet man es in jedem Restaurant. Wir fügen dem klassischen Rezept noch etwas mehr Frische hinzu und peppen unsere Gemüse-Tortilla mit Spinat, Paprika und Möhren auf.

Die Gemüse-Tortilla eignet sich perfekt, um Reste vom Vortag loszuwerden. Hast du gekochte Kartoffeln oder etwas von einer Gemüsepfanne übrig, vermische sie einfach mit der Ei-Masse und brate sie durch. Dadurch schmeckt die Tortilla jedes Mal anders und du kannst ausprobieren, was du möchtest. Wie wäre es zum Beispiel, die Tortilla mit Kräutern abzuschmecken? Etwas Käse passt ebenfalls gut dazu.

Du kannst die spanische Gemüse-Tortilla als leichtes Mittagsgericht genießen, indem du sie zum Beispiel mit einem Salat servierst. Aber auch für einen Tapas-Abend eignet sich das Omelett gut. Schneide es dafür einfach in kleinere Stücke. Guten Appetit!

Tortillas, Frittatas, Omeletts – in ganz Südeuropa werden Fladen aus Ei gerne gegessen. Mach doch mal eine Frittata mit Ziegenkäse und Spargel, die bringt dir den Frühling auf den Teller. Ein französisches Käse-Omelett schmeckt innen cremig und käsig, ein wahres Gedicht! Oder du verlässt Europa und machst mit Egg Foo Yung einen chinesischen Klassiker. Wir können uns gar nicht entscheiden, was wir am liebsten essen!