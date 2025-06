Die spanische Knoblauchsuppe Sopa de Ajo musst du probieren

Hast du schon mal was von der Sopa de Ajo gehört? In Spanien gehört die Suppe zur traditionellen Küche. Sie macht nicht nur satt und steckt voller Aroma, sie wird auch aus nur wenigen Zutaten zubereitet. Neugierig? Hier ist das Rezept für eine spanische Knoblauchsuppe.

Traditionelles Rezept für spanische Knoblauchsuppe

Die spanische Knoblauchsuppe besteht aus einfachen Zutaten, die man noch zu Hause hat und die unter Umständen dringend wegmüssen. Kein Wunder also, dass sie einst als „Arme-Leute-Essen“ galt. Heute ist die Sopa de Ajo, wie sie in Spanien heißt, ein perfektes Gericht für die Zero-Waste-Küche. Denn ein Bestandteil der Suppe ist altbackenes Brot, das du auf diese Weise wunderbar verarbeiten kannst und so nicht wegwerfen musst.

Neben dem alten Brot benötigst du für die spanische Knoblauchsuppe natürlich noch Knoblauch. Auch den hast du vermutlich noch im Haus. Du brauchst außerdem Eier, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Olivenöl sowie Paprikapulver.

Neben dem würzigen Geschmack, der vor allem Knoblauch-Fans begeistern wird, sind die pochierten Eier das absolute Highlight der Suppe. Kurz vor Ende der Kochzeit schlägst du ein Ei in eine Tasse, rührst die Suppe, sodass in der Mitte ein Strudel entsteht, und lässt das Ei hineingleiten. Das wiederholst du mit weiteren Eiern, je nachdem wie viele du in der Suppe haben möchtest und wie viele Personen mitessen. Anschließend muss die Knoblauchsuppe noch so lange weiterköcheln, bis die Eier gestockt sind. Dann kannst du abschmecken und servieren.

Genieße dazu ein geröstetes Weißbrot oder einen leichten Salat. Übrigens, gut passt auch ein Glas eines kräftigen (spanischen) Rotweins dazu.

Die sich die Suppe wunderbar eignet, Reste zu verbrauchen, kannst du zum Beispiel auch übrig gebliebenen Serrano oder Chorizowurst hinzufügen. Schneide Schinken in Streifen oder die Wurst in Scheiben und gib sie zum Anbraten zum Knoblauch kurz mit in den Topf.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Fan der spanischen Küche? Entdecke doch auch mal unsere anderen spanischen Rezepte wie den Bohneneintopf Cocido montañés. Auch diese Tortilla de Patata mit Zucchini und der Kartoffel-Chorizo-Eintopf sind kulinarisch ein echter Volltreffer.

Spanische Knoblauchsuppe Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 6 Knoblauchzehen

100 g altbackenes Weißbrot

2 EL Olivenöl

2 TL Paprikapulver edelsüß und geräuchert, online z.B. hier 🛒

750 ml Gemüsebrühe

2 Eier

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 EL geschnittene Petersilie Zubereitung Schäle den Knoblauch und schneide ihn in feine Scheiben. Schneide oder zupfe das Brot in Stücke.

Erhitze das Olivenöl in einem Topf bei mittlerer Hitze. Gib den Knoblauch hinein und brate ihn goldgelb an.

Rühre das Paprikapulver unter und lösche sofort mit der Brühe ab.

Gib das zerkleinerte Brot in den Topf und lass alles rund 10 Minuten leicht köcheln.

Schlage ein Ei in eine Tasse auf. Rühre die Suppe kurz, bis sie leicht wirbelt, und gieße das Ei vorsichtig in die Mitte gleiten. Wiederhole den Vorgang mit dem zweiten Ei.

Lass die Suppe für weitere 5 Minuten köcheln, bis die Eier gestockt sind.

Schmecke mit Salz und Pfeffer ab und serviere die Suppe heiß mit klein geschnittener Petersilie bestreut.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.