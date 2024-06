Spanische Pizza: Backe eine Coca Mallorquina und reise kulinarisch in den Süden

Der Sommer zeigt sich in Deutschland aktuell noch von seiner nasskalten Seite. Nach ein paar Sonnenstunden folgen wieder regnerische Momente mit Sturm und Gewitter. Wie soll da nur Urlaubsstimmung aufkommen? Na zum Beispiel mit einer selbst gebackenen Coca Mallorquina! Die spanische Pizza erweckt Fernweh und bringt die Sonne des Südens auf deinen Teller.

Rezept für Coca Mallorquina: Wir backen eine spanische Pizza

Es gibt Gerichte, die werden überall auf der Welt gegessen. Zwar gibt es regionale Unterschiede, aber die Grundidee ist die gleiche. Bestes Beispiel: Pizza. Man kennt den Klassiker aus Italien, aber auch in anderen Ländern lässt man sich belegte Teigstücke schmecken. In Frankreich sind es Flammkuchen und in Spanien ist es die Coca Mallorquina.

Diese spanische Pizza zeichnet sich durch einen knusprigen, dünnen Boden aus Hefeteig aus. Der kann ganz nach Belieben belegt werden. Häufig ist es eine bunte Auswahl an Gemüse, die auf dem Teig Platz findet. Wer schon einmal in Spanien Urlaub gemacht hat, wird die Spezialität vermutlich in zahlreichen Bäckereien gesehen haben. Sie ist ein toller Snack für zwischendurch und macht dank der zahlreichen, verschiedenen Toppings jeden satt und glücklich.

Unsere Coca Mallorquina belegen wir heute mit Pilzen und Oliven, bestreichen den Teig vorher mit Tomatensoße und veredeln die spanische Pizza nach dem Backen noch mit Pesto und frischem Salat. Du kannst aber alle Zutaten wählen, die dir schmecken. So passen ebenfalls Tomaten, Paprika, Zucchini, Aubergine und andere Gemüsesorten wunderbar. Auch Fleisch oder pflanzliche Alternativen schmecken super darauf.

Lass und noch ein wenig in Spanien verweilen und als Nächstes einen spanischen Ofenreis genießen. Die Paella mit Meeresfrüchten ist ebenfalls ein echter Klassiker, den man mal probiert haben muss. Spanien ist aber auch bekannt für Tapas: kleine Speisen, die man wunderbar teilen kann. Wir haben gleich vier Tapas-Rezepte für dich. Lecker!