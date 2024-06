Paella mit Meeresfrüchten: schmeckt nach Urlaub in Spanien

Wann hat dich zum letzten Mal ein Gericht in den Urlaub versetzt? Selbst wenn das eine Weile her ist: Diese Paella mit Meeresfrüchten sorgt schon beim ersten Bissen für Sonne im Herzen und ein Lächeln im Gesicht. Sie schmeckt nach Spaziergängen am Strand, Schwimmen im Meer und spanischer Lebenslust. Auch wenn der nächste Urlaub noch etwas hin ist, dieses Rezept versüßt dir die Wartezeit!

Paella mit Meeresfrüchten: einfaches Rezept

Paella ist eines der bekanntesten Gerichte Spaniens und gilt als typisches Gericht der Regionen Valencia und Katalonien. Es handelt sich um ein Reisgericht, das in einer großen Pfanne (lateinisch patella) zubereitet wird. Dabei wird der Reis nicht umgerührt, sodass er von unten eine Kruste entwickelt. Gewürzt wird das Pfannengericht mit Safran. Unsere Paella mit Meeresfrüchten beinhaltet zudem Muscheln, Garnelen und grüne Bohnen.

Übrigens: Zwar wird Paella mit Meeresfrüchten oftmals als „die klassische Paella“ beschrieben, richtig ist das allerdings nicht. Klassische Paella wird auch Paella Valenciana genannt und beinhaltet keine Meeresfrüchte. Vielmehr enthält das Reisgericht Hühnchen- und Kaninchenfleisch, sowie Bohnen und manchmal auch Schnecken.

Für die beste Zubereitung einer Paella mit Meeresfrüchten sind zwei Dinge wichtig. Erstens der Reis. Verwende, wenn möglich, einen bestimmten Paella-Reis. Falls du diesen nicht findest, kannst du auch anderen Rundkornreis benutzen, das Ergebnis kann dadurch jedoch etwas weniger locker ausfallen. Auch die Pfanne ist relevant. In Spanien gibt es Paella-Pfannen in allen Größen. Klassischerweise wird die Pfannengröße der Anzahl der Esser angepasst, die sich dann am Tisch direkt aus der Pfanne bedienen. Verwende eine große, flache Pfanne, die ofenfest ist.

Bekommst du für deine Paella mit Meeresfrüchten keine frischen Meeresfrüchte, kannst du auch gefrorene verwenden. Diese funktionieren ebenso gut. Du kannst auch Zutaten austauschen oder weglassen, wie du magst. Kein Fan von Garnelen? Dann ersetze sie doch durch Tintenfischringe! Schau, was dir schmeckt und gerade verfügbar ist.

