Diesen Gin musst du in der Spargelzeit probieren

Deutschland ist im Spargelfieber. Es gibt kaum ein Gemüse, kaum eine Zutat, die bei uns jedes Jahr so heiß erwartet wird, wie das grüne und weiße Stangengemüse. Und mit diesem Spargel-Gin bist du bestens vorbereitet, um eine Grundlage für erfrischende Frühlingscocktails zu machen, die ganz im Zeichen des Spargels stehen.

Spargel-Gin: ein Muss für alle Fans des Saisongemüses

Traditionell wird Spargel vor allem mit Hollandaise-Soße und Schinken zubereitet. Es gibt mittlerweile aber unzählige weitere kreative Rezepte, um das Stangengemüse auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu genießen.

Und auch, wenn es auf den ersten Blick vielleicht nach einem kulinarischen Scherz klingt, den Spargel in Gin einzulegen, wirst du ein Zusammenspiel von Aromen bekommen, das dich garantiert überzeugen wird. Und Gemüse mit Spirituosen zu verarbeiten ist ebenfalls nichts Neues. Jeder kennt den klassischen Gin Tonic mit Gurkenscheiben und auch eine Bloody Mary ist schon seit Jahren ein Erfolgs-Cocktail.

Mit diesem Rezept für Spargel-Gin vereinst du regionale Saisonware und einen ohnehin schon beliebten Alkohol. Wichtig in der Zubereitung ist, dass du den Spargel gut kleinschneidest, da er so mehr Oberfläche erhält und dementsprechend mehr Aromen in den Gin übergehen können. Nachdem die Mischung sieben Tage lang durchgezogen ist, kannst du ihn direkt zu einem erfrischenden Cocktail weiterverarbeiten.

Bei diesem Cocktail trifft der süßlich-herbe Spargel-Gin auf frische Limette, die fruchtige Säure des Cranberrynektars und einen Hauch Schärfe durch den Ingwersirup. Abgerundet wird alles von einem Schuss Tonic. Dieser Cocktail ist ideal für einen warmen Frühlingsabend auf dem Balkon. Probiere ihn unbedingt selbst aus.

Spargel-Gin Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Ruhezeit 7 Tage d Gesamtzeit 7 Tage d 10 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien z.B. online hier 🛒 verfügbar 1 wiederverschließbares Einmachglas Zutaten 1x 2x 3x Für den Gin: 400 g weißer Spargel

500 ml Gin Für den Cocktail: 3-4 Eiswürfel

20 ml Limettensaft

35 ml Cranberrynektar

10 ml Ingwersirup

20 ml Tonic Water

Heidelbeeren zum Garnieren, aus dem Tiefkühlregal Zubereitung Schäle für den Gin den Spargel und schneide die holzigen Enden ab. Schneide ihn anschließend in sehr feine Scheiben.

Vermenge den Spargel mit 500 ml Gin in ein sauberes, verschließbares Glas. Lass ihn für mindestens 7 Tage bei Zimmertemperatur ziehen und schüttel ihn täglich kurz durch.

Gieße den Gin anschließend durch ein sehr feines Sieb in ein Endgefäß deiner Wahl.

Gib nun für einen erfrischenden Cocktail Eiswürfel in ein Longdrinkglas. Gieße 50 ml des Spargel-Gins mit Limettensaft, Cranberrynektar, Ingwersirup und Tonic Water auf. Verrühre den Cocktail kurz.

Garniere ihn mit ein paar Heidelbeeren nach deinem Geschmack.

