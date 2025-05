Comfort Food im Frühling: So machst du Spargel Grilled Cheese

Spargel zum Frühstück? Ja, bitte! Am besten schön deftig. Ich liebe ausgelassenes Frühstück und besonders Gerichte, die mich lange satt halten. Spargel Grilled Cheese steht diese Saison ganz weit oben auf meiner Liste. Geröstetes Brot, zartschmelzender Käse und knackiger Spargel ergeben ein kulinarisches Meisterwerk, das dich mit einem Lächeln auf den Lippen in den Tag starten lässt.

Frühstück mit Biss: Spargel Grilled Cheese

Grilled Cheese gehört zu meinen absoluten Favoriten unter den Sandwiches. Mindestens ein Mal die Woche bekomme ich Heißhunger auf das knusprige Brot mit der cremigen Füllung und gönne mir einen solch dekadenten Snack. Dabei experimentiere ich neben dem Käse auch gern mit unterschiedlichen Füllungen. Kimchi Grilled Cheese gehört dabei zu meinen Favoriten. Nun bricht die Spargelsaison an und da war es nur naheliegend, dass ich das Ganze mit dem Stangengemüse ausprobieren musste.

Die Zubereitung von Spargel Grilled Cheese ist unheimlich einfach und trotzdem bekommst du eine leckere Belohnung. Da du nur wenige Zutaten brauchst, solltest du nach Möglichkeit auf eine gute Qualität ebendieser achten. Du benötigst Brot, grünen Spargel, Cheddar und Butter plus einige Zutaten, die du bereits in deiner Küche haben solltest.

Beginne damit, den Spargel zu putzen. Grünen Spargel musst du nicht schälen, aber du solltest die holzigen Enden abbrechen. Je feiner die Stangen dabei sind, desto besser. Brate die Stangen in einer Grillpfanne bei hoher Temperatur an, sodass sie knusprige Stellen bekommen. Als Brot eignet sich am ehesten Sauerteigbrot, das schön würzig schmeckt und sich gut toasten lässt. Bestreiche die Brotscheiben beidseitig mit Butter und belege sie großzügig mit Käse und einigen Spargelstangen. Nun hast du zwei Möglichkeiten: Entweder brätst du das Spargel Grilled Cheese in der Pfanne an oder grillst es im Kontaktgrill. Brätst du es in der Pfanne, solltest du es allerdings mit etwas beschweren, damit der Käse gleichmäßig schmilzt und das Sandwich dennoch nicht auseinanderfällt.

Spargel Grilled Cheese schmeckt am besten warm direkt aus der Pfanne mit Ketchup oder scharfer Soße. Überzeuge dich selbst!

Hunger auf mehr Spargel zum Frühstück? Dann bereite dir einen Spargel-Frischkäse-Aufstrich zu oder iss Spargel-Schinken-Croissants. Oder wie wäre es mit einem überbackenen Spargel-Toast mit Schinken und Käse?

Spargel Grilled Cheese Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 g grüner Spargel

Salz und Pfeffer

4 Scheiben Sauerteigbrot

2-3 EL weiche Butter

150-200 g Cheddar am besten frisch gerieben Zubereitung Wasche den grünen Spargel, brich die holzigen Enden ab. Lass die Stangen ganz oder halbiere sie längs, wenn sie dick sind.

Erhitze eine Grillpfanne oder eine normale Pfanne stark. Grille 🛒 die Spargelstangen 3-5 Minuten ohne zusätzliches Fett, bis sie leichte Röstaromen bekommen. Würze sie mit etwas Salz und Pfeffer.

Bestreiche die Brotscheiben auf beiden Seiten dünn mit Butter.

Belege zwei Brotscheiben jeweils mit einer dicken Schicht geriebenem Cheddar und einigen Spargelstangen. Lege die anderen beiden Brotscheiben als Deckel darauf.

Brate die Sandwiches in einer beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze goldbraun, etwa 3-4 Minuten pro Seite. Drücke sie während des Bratens leicht an (z. B. mit einem kleinen Topf oder einem Pfannenwender), damit der Käse schön schmilzt. Alternativ kannst du sie auch 3-4 Minuten in einem Kontaktgrill pressen.

