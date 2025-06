Das hier wird deine neue Lieblingssoße für Spargel

Die Spargelsaison nähert sich langsam aber sicher ihrem Ende. Höchste Zeit also, das beliebte Stangengemüse unbedingt noch in kreativen Zubereitungsformen zu genießen, solange es noch in der Auslage liegt. Dieses Rezept für Spargel mit Erdbeer-Basilikum-Minz-Soße ist ein wahres Fest der Saison. Probiere es gleich aus!

Spargel mit Erdbeer-Basilikum-Minz-Soße: besser kannst du die weißen Stangen kaum genießen

Klassischerweise wird Spargel vor allem mit Sauce hollandaise genossen. Wir bei Leckerschmecker haben dir schon in unzähligen Rezepten gezeigt, wie du das beliebte Saisongemüse auf weitere kreative Arten und Weisen genießen kannst, wie zum Beispiel mit dieser Erdbeer-Basilikum-Minz-Soße – eine Harmonie von nussig, deftig, fruchtig und süß!

Wusstest du, dass die Vorliebe für weißen Spargel vor allem in Deutschland existiert? Im weltweiten Vergleich ist sein etwas nussigerer und intensiverer Verwandter, der grüne Spargel, tatsächlich beliebter. Das mag einerseits an seinem stärkeren Geschmack liegen, andererseits aber auch an der etwas simpleren Zubereitung. Grüner Spargel ist nämlich eigentlich dieselbe Pflanze, wie weißer Spargel, wächst aber vollständig überirdisch, wodurch er Chlorophyll und damit die grüne Farbe bildet. Dadurch, dass er über der Erde wächst, muss er nicht oder nur am unteren Drittel ein wenig geschält werden.

In diesem Rezept für Spargel mit Erdbeer-Basilikum-Minz-Soße treffen sich Spargel und Erdbeeren in der Hauptrolle. Die beiden teilen sich nicht nur die Saison, sondern auch eine gewisse Zartheit im Aroma. Erdig mild trifft auf süß-säuerlich. Eine herrliche Ergänzung, bei der du dich fragen wirst, wie du das nicht schon früher probieren konntest.

Die Kräuter runden die Soße perfekt ab. Mit der Minze kommt eine dezente Frische hinein, die ideal zu den Erdbeeren passt. Basilikum wiederum ergänzt mit seiner mediterranen Tiefe den Spargel. Hier arbeiten alle Aromen zusammen und bringen dir ein Gericht auf den Teller, das einfach nur nach Frühling schreit. Und schon jetzt freue ich mich auf die nächste Saison, um es direkt wieder zu genießen. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Für noch mehr Inspiration, wie du Spargel am besten genießen kannst, versorgen wir dich bei Leckerschmecker immer wieder mit kreativen Ideen. Wie wäre es als Nächstes mit Baked-Feta-Pasta? Eine weitere, eher unübliche Zubereitung ist eine Nudel-Spargel-Frittata mit Sättigungsgarantie. Und dass Spargel auch ein herrliches Fingerfood sein kann, beweist dieser knusprig panierte Spargel. Noch mehr Ideen verrät dir unser hilfsbereiter Koch-Bot.

Spargel mit Erdbeer-Basilikum-Minze-Soße Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 1 Bio-Zitrone

500 g weißer Spargel

1 TL Zucker

1 TL Salz

200 g Erdbeeren

etwas frische Minze

etwas frischer Basilikum

1 EL weißer Balsamico-Essig

1 TL Ahornsirup

2 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack Zubereitung Wasche die Zitrone gründlich ab. Reibe etwas von der Schale ab, halbiere sie anschließend und presse den Saft aus.

Schäle den Spargel und entferne die holzigen Enden.

Erhitze ausreichend Wasser in einem Topf. Gib 1 TL Zucker, 1 TL Salz und 1 TL Zitronensaft hinein und gare den Spargel darin für 10-12 Minuten, bis er weich, aber noch bissfest ist. Gieße ihn anschließend ab.

Wasche währenddessen die Erdbeeren und entferne den Strunk. Tupfe sie trocken und schneide sie in kleine Würfel.

Putze die Minze und den Basilikum, schüttel beides trocken und schneide 4-5 Blätter der Minze und 6-8 Blätter des Basilikums fein.

Gib ein Drittel der Erdbeerwürfel in ein hohes Gefäß und püriere sie zusammen mit 2 EL Zitronensaft, 1/2 TL der Zitronenschale, Balsamico, Ahornsirup und Olivenöl fein. Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

Hebe die übrigen Erdbeerwürfel sowie Minz- und Basilikumblätter unter die Soße.

Richte den Spargel auf Tellern an und gieße die Erdbeer-Basilikum-Minz-Soße darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.