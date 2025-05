Saisonale Abwechslung: Diese Spargel-Tacos musst du probieren

Vergiss die traditionellen Tacos! Es ist Zeit für einen Frühlingsschmaus der besonderen Art: Wir bereiten heute Spargel-Tacos zu. Mit in den Mix werfen wir Tomaten, Feta und Schinken. Ein Spritzer Limettensaft und etwas Sauce hollandaise runden alles ab. Klingt lecker? Dann legen wir doch gleich los!

So bereitest du die Spargel-Tacos zu

Stell dir vor, du kommst nach einem langen Tag von der Arbeit nach Hause. Dein Magen formt sich bereits zu einem alles verschlingenden schwarzen Loch. Und dein innerer Gourmet verlangt nach einem Komfort Food mit Twist. Für solche Szenarien sind wir bei Leckerschmecker glücklicherweise gewappnet. Mit unserem Rezept für Spargel-Tacos ist die Krise also ganz schnell abgewendet. Die Zubereitung geht fix und der Geschmack ist trotzdem riesig.

Für die Spargel-Tacos brätst du in Stücke geschnittenen Spargel mit Zwiebeln in der Pfanne in etwas Öl an. Avocado, Tomate und Schinken schneidest du einfach klein. Sobald dein Spargel gar, aber noch bissfest ist, stellst du ihn kurz beiseite. Nun kannst du die Sauce hollandaise und die Tortillas aufwärmen. Danach geht’s nur noch ans Zusammenbauen. Belege die kleinen Fladen mit Spargel und den restlichen Zutaten. Brösel etwas Feta darüber und toppe das Ganze mit einem Klecks Hollandaise. Wir verwenden in unserem Rezept eine fertige Variante. Du kannst sie selbstverständlich auch selbst zubereiten. Das ist gar nicht so schwer.

Alles, was du dafür brauchst, sind ein paar Eigelb, Butter, etwas Zitronensaft und Weißweinessig sowie Salz und Pfeffer. Das Eigelb schlägst du gemeinsam mit dem Zitronensaft und dem Essig über dem Wasserbad schaumig. Als nächstes fügst du unter ständigem Rühren ganz langsam geschmolzene Butter zur Mischung. Hier solltest du etwas Geduld mitbringen. Irgendwann sollte die Masse beginnen, anzudicken und cremig zu werden. Sobald deine Sauce hollandaise die gewünschte Konsistenz hat, kannst du sie mit Salz und Pfeffer abschmecken und über deine Tacos träufeln.

Du möchtest die Spargel-Tacos noch etwas verfeinern und auf ein neues Level heben? Ein paar gehackte Walnüsse sorgen für Crunch und das nussige Aroma harmoniert perfekt mit der Cremigkeit der Avocado und Hollandaise. Statt Feta schmeckt auch Ziegenkäse oder Cheddar hervorragend in den Tacos. Und für ein wenig mehr Pfiff sorgt ein Spritzer Sriracha-Soße. Guten Appetit!

Spargel-Tacos Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 250 g grüner Spargel

1 kleine rote Zwiebel

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer nach Geschmack

100 g Cherry-Tomaten

100 g Schinken

1 Avocado

1 Bio-Limette

4 EL Sauce Hollandaise selbstgemacht oder aus dem Supermarkt

4 Maistortillas z.B diese hier 🛒

50 g Feta Zubereitung Wasche den Spargel, entferne die holzigen Enden und schneide die Stangen in etwa 3-4 cm lange Stücke.

Schäle die Zwiebel und schneide sie in Ringe.

Erhitze in einer großen Pfanne das Olivenöl. Dünste die Zwiebelringe 2-3 Minuten an. Füge den Spargel hinzu und brate ihn für ca. 5 Minuten mit, bis er gar, aber noch bissfest ist. Würze mit Salz und Pfeffer.

Halbiere die Tomaten und schneide den Schinken in kleine Stücke. Entkerne die Avocado, entferne die Schale und schneide das Fruchtfleisch in kleine Stücke. Schneide die Limette in Viertel.

Wärme die Sauce hollandaise auf oder bereite sie frisch zu.

Wärme die Tortillas in einer separaten Pfanne ohne Öl oder in der Mikrowelle für einige Sekunden auf.

Gib die Tortillas aus einen Teller. Verteile die Spargel-Zwiebel-Mischung darauf. Belege das Ganze mit den Tomaten, dem Schinken und der Avocado. Krümle Feta darüber. Träufle optional je einen Esslöffel Sauce hollandaise über die Tacos.

Serviere die Tacos mit Limettenspalten und genieße sie lauwarm.

