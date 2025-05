Spargel-Tarte mit Lachs und Käse: einfaches Gericht aus dem Ofen

Spargel und Lachs ist ein richtig gutes Match. Noch besser wird es, wenn du beide Zutaten in einer Tarte mit knusprigem Boden und cremiger Füllung vereinst. Das Ergebnis: eine unwiderstehlich leckere Spargel-Tarte mit Lachs.

Rezept für Spargel-Tarte mit Lachs

Wenn man im Frühjahr die ersten Stangen Spargel kaufen kann, kommt einem die Saison, in der es das Frühlingsgemüse gibt, endlos vor. Doch dann ist die Saison schneller zu Ende, als man denkt. Aber keine Sorge, bis zum Stichtag, dem 24. Juni, ist noch ein bisschen Zeit und bis dahin kannst du das beliebte Gemüse noch zu leckeren Gerichten wie dieser Spargel-Tarte mit Lachs verarbeiten.

Beginne mit der Zubereitung des Teigs für den Boden. Dafür vermischst du Mehl, Butter sowie Salz und verknetest alles grob zu einem krümeligen Teig. Danach gibst du das Ei hinzu und knetest alles gut durch, bis du einen glatten Teig hast. Den wickelst du in Frischhaltefolie ein und legst ihn zum Ruhen für 10 Minuten in den Kühlschrank. Nach der Kühlzeit rollst du den Teig aus, legst ihn in eine Form und backst ihn im Ofen 20 Minuten vor.

Tipp: Möchtest du keinen eigenen Teig für die Spargel-Tarte mit Lachs vorbereiten und dir Zeit sparen, kannst du auch einen fertigen Blätterteig aus dem Supermarkt verwenden. Der Blätterteig muss auch nicht vorgebacken werden.

Während der Teig im Ofen ist, bereitest du die Füllung vor. Dafür schälst du den Spargel und garst in für 15 Minuten in Salzwasser. Im Anschluss schneidest du das Lachsfilet in Würfel. Kaufe dafür am besten eins ohne Haut. Dünste den Spinat mit Knoblauch in einer Pfanne an und verteile Semmelbrösel, Spinat, Lachs und Spargel auf dem Tarte-Boden. Danach gießt du eine Soße aus Frischkäse, Joghurt und Eiern darüber und verteilst noch etwas Käse obendrauf. Nun geht es mit der Spargel-Tarte mit Lachs ab in den Ofen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Darf es noch mehr Spargel-Inspiration sein? Als Spargel-Lachs-Pasta schmeckt das Gemüse ebenfalls. Genauso köstlich: unser Spargel-Kartoffel-Auflauf. Mit dieser Spargel-Hähnchen-Pfanne auf asiatische Art kannst du den Spargel auf internationale Art zubereiten.