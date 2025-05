Dieses feurige Frühstück mit Spiegelei geht gerade viral

Verpasse deinem Frühstück einen feurigen Kick! Ein Spiegelei mit Chiliöl ist dafür perfekt. Es braucht nur wenige Zutaten und ist unheimlich einfach zubereitet, dabei aber gleichzeitig verführerisch lecker. Besonders für Fans von scharfem Essen ein absolutes Muss! Kein Wunder, dass es seit einiger Zeit in den sozialen Medien seine Runden macht. Hier ist unser Rezept.

Rezept für Spiegelei mit Chiliöl

Wann auch immer ich meinen Instagram-Account öffne, sehe ich es: Spiegelei mit Chiliöl. Mir läuft allein bei dem Anblick des blubbernden roten Öls, in das zischend ein Ei geschlagen wird, das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe Chiliöl, würze immer gern Reis und Tofu damit. Etwas darin anzubraten, darauf wäre ich nicht direkt gekommen.

Bis ich sah, wie zahllose Hobbyköchinnen und -köche genau das taten. Ich dachte also nicht lange nach, schnappte mir mein Glas Chiliöl und schritt zur Tat. Zunächst erhitzte ich das Öl vorsichtig in der Pfanne und behielt es dabei im Blick, damit die Flocken nicht verbrannten. Sobald es heiß war, schlug ich das Ei hinein und erfreute mich an dem Blubbern und Pfeifen, das es von sich gab. Eiweiß gesetzt, Eigelb noch leicht flüssig – das perfekte Spiegelei. Ich servierte es auf Toast mit etwas Butter und war begeistert. Der feurige Kick war genau das, was mich an diesem Morgen nach vorne brachte und mir ein Lächeln auf die Lippen zauberte.

Ein paar Worte zum Thema Chiliöl: Du kannst es selbst machen, wenn du magst. Hier findest du eine einfache Anleitung dafür. Ansonsten findest du es in asiatischen Supermärkten, online oder mittlerweile sogar in gut sortierten Einkaufsläden. Es gibt sogar verschiedene Schärfegrade, sodass du ganz nach deinem Geschmack entscheiden kannst, wie scharf es heute sein darf. Aber egal, welches Öl du wählst: Spiegelei mit Chiliöl schmeckt mit jeder Variante.

Spiegelei mit Chiliöl Nele 3.70 ( 10 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 Frühlingszwiebel

3 EL Chiliöl selbstgemacht oder gekauft 🛒

2 Eier

1 EL Sesam Zubereitung Wasche die Frühlingszwiebel und schneide sie in sehr dünne Streifen.

Gib das Chiliöl in eine Pfanne und erhitze es vorsichtig.

Ist es heiß, schlage die Eier hinein und brate sie je nach Geschmack.

Röste derweil den Sesam in einer separaten Pfanne trocken an.

Serviere die Spiegeleier mit dem restlichen Öl aus der Pfanne, den Frühlingszwiebeln und dem gerösteten Sesam.

