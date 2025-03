Mediterraner Klassiker: Spinat-Ricotta-Knödel in Tomatensoße

Der Januar ist kalt, grau und gilt ohnehin als der trübste Monat des Jahres. Da wundert es nicht, dass sich die Lust auf Aktivitäten oft in Grenzen hält und man sich am liebsten zu Hause einmummeln möchte. Etwas, das einen aus dem Stimmungstief holen kann, ist da ganz klar gutes Essen – noch besser, wenn es sich dabei um einen mediterranen Klassiker wie Spinat-Ricotta-Knödel in fruchtiger Tomatensoße handelt.

Italien auf dem Teller: Spinat-Ricotta-Knödel in Tomatensoße

Mit unserem Rezept für Spinat-Ricotta-Knödel holst du dir italienisches Flair nach Hause. Besonders jetzt in Winter, wenn es kalt und dunkel ist, sind Köstlichkeiten aus dem Süden das ideale Zaubermittel für die Stimmung. Wenn du die cremigen Knödel in die fruchtige Soße tunkst und zusammen genießt, fühlt es sich an, als wärst du irgendwo am Mittelmeer und nicht mitten im deutschen Winter. Probiere es direkt aus!

Bereite zuerst die Knödel zu. Die bestehen aus frischem Spinat, den du in Wasser kurz blanchierst, in Eiswasser abschreckst und danach klein schneidest. Vermenge ihn mit den restlichen Knödelzutaten zu einer homogenen Masse und lass diese rund zehn Minuten gut durchziehen, bevor du daraus kleine Knödel formst. Diese werden kurz in sprudelndem Salzwasser gegart, bis sie aufsteigen und an der Oberfläche schwimmen. Dann kannst du sie abschöpfen.

Mindestens genauso einfach ist auch die Tomatensoße. Dafür schneidest du Zwiebel und Knoblauch klein, dünstet beides in Olivenöl glasig an und löschst mit den gehackten Tomaten ab. Lass die Soße kurz köcheln und schmecke dann mit den Gewürzen und Kräutern ab. Zum Schluss füllst du die Soße in eine Auflaufform 🛒, verteilst die Knödel obendrauf und bestreust alles mit geriebenem Parmesan. Schiebe die Form in den Ofen und gratiniere die Spinat-Ricotta-Knödel mit der Grillfunktion deines Backofens für fünf Minuten.

Du sehnst dich nach Sonne und warmen Temperaturen? Dann probiere als Nächstes diese mediterranen Hackbällchen in Tomatensoße aus. Auch unser mediterraner Gemüseeintopf oder diese mediterrane Nudelpfanne sind perfekt für kalte Wintertage.

Spinat-Ricotta-Knödel in Tomatensoße Judith 4.10 ( 146 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für die Spinat-Ricotta-Knödel: 200 g Spinat frisch

1 Knoblauchzehe

250 g Ricotta

100 g Parmesan gerieben

150 g Semmelbrösel

1 Ei

Salz und Pfeffer

1 Prise Muskatnuss Für die Tomatensoße: 1 Dose stückige Tomaten

1 EL Olivenöl

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 TL Zucker

Salz und Pfeffer

1 Handvoll Basilikum frisch Für das Topping: 50 g Parmesan gerieben

frisches Basilikum zur Dekoration Zubereitung Wasche den Spinat und blanchiere ihn dann für 1 bis 2 Minuten in einem Topf mit kochendem Wasser. Schrecke den Spinat in einer Schüssel mit Eiswasser ab und lass ihn danach gut abtropfen. Schneide den Spinat anschließend klein.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Vermenge nun Ricotta mit Spinat, Knoblauch, geriebenen Parmesan, Semmelbrösel und Ei. Verrühre alle Zutaten miteinander zu einer glatten Masse und schmecke diese mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss ab. Lasse den Teig anschließend rund 10 Minuten ziehen.

Schäle anschließend Zwiebel und Knoblauch für die Soße und schneide beides in feine Würfel. Wasche den Basilikum, schüttle ihn trocken und schneide ihn fein.

Erhitze Olivenöl in einer Pfanne und dünste Zwiebel sowie Knoblauch darin glasig an. Füge die stückigen Tomaten hinzu und lass die Soße bei mittlerer Hitze ein paar Minuten köcheln. Schmecke sie im Anschluss mit Zucker, Salz, Pfeffer und Basilikum ab.

Forme aus dem Teig kleine Knödel. Koche sie in leicht gesalzenem Wasser, bis sie an die Oberfläche steigen und hole sie mit einem Schaumkelle heraus.

Gieße die fertige Tomatensoße in eine Auflaufform, verteile die Spinat-Ricotta-Knödel obendrauf und bestreue alles mit geriebenem Parmesan.

Backe die Knödel im Ofen mit der Grillfunktion für 5 Minuten, bis der Käse geschmolzen ist.

Bestreue die Knödel nach dem Backen mit frischem Basilikum und genieße sie warm.

