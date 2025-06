Diese himmlischen Teigtaschen darfst du dir nicht entgehen lassen

Wenn es eine Sache gibt, die mich mit Blick auf Mahlzeiten immer begeistern wird, dann sind das vermutlich Teigtaschen. Egal ob als Fingerfood zum Snacken, als Hauptspeise angerichtet oder als Topping in einer Suppe: Teigtaschen machen mich immer glücklich. Ob Gyoza, Baozi, Samosas, Empanadas, Maultaschen oder Pierogi: in jeder Kultur findet man eine eigene Form dieser Zubereitung. Und diese Spinat-Ricotta-Panzerotti aus Italien werden dich garantiert ebenfalls begeistern.

Spinat-Ricotta-Panzerotti: kleine Teigtasche mit großer Wirkung

Diese Spinat-Ricotta-Panzerotti erinnern auf den ersten Blick ein wenig an Mini-Calzone. Und in ihrer Heimat Apulien gelten sie tatsächlich als streetfood-taugliche Variante der „großen Schwester“. Genau wie die große Calzone gibt es Panzerotti ebenfalls mit verschiedenen Füllungen.

Diese Spinat-Ricotta-Panzerotti erfüllen in meinen Augen alles, was eine gute Teigtasche haben muss: Ein luftiger Teig, der die Füllung gut in sich hält. Eine aromatische Füllung, die sowohl mit ihrer Textur als auch ihrem Geschmack überzeugen kann. Und allen voran: Sie sind nicht schwer nachzumachen und du brauchst keine unüblichen Küchengeräte, da du sie ganz einfach im Backofen fertig backen kannst.

Du kannst sie immer wieder neu mit deinen Lieblingszutaten befüllen. Ob mit Käse, Fleisch, Gemüse oder Hülsenfrüchten, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. In Apulien gibt es sie auch in süßer Variante, mit Marmelade befüllt und dann mit Zimt und Zucker überstreut. Auch wenn sie traditionell in heißem Fett ausgebacken werden, greifen wir in dieser Variante zum guten alten Backofen.

Die Spinat-Ricotta-Panzerotti eignen sich hervorragend in verschiedenen Situationen. Ganz frisch als Wohlfühl-Abendessen oder aber als kleine Vorspeise serviert. Du kannst sie aber auch einpacken, sobald sie abgekühlt sind, und dann überall genießen, wo du möchtest. Lass dir diese herrlichen Teigtaschen schmecken!

Spinat-Ricotta-Panzerotti Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Ruhezeit 1 Stunde Std. 40 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 25 Minuten Min. Portionen 12 Stück Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1/2 TL Zucker

1/2 Hefewürfel 21 g

300 ml Wasser lauwarm

250 g Weizenmehl Type 00, z.B. online hier 🛒 verfügbar

250 g Weizenmehl Type 550

2 EL Olivenöl

1 TL Salz Für die Füllung: 200 g frischer Spinat

2 rote Zwiebeln

1 TL Olivenöl

80 g Ricotta

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Prise Muskatnuss Zubereitung Löse den Zucker und die Hefe in lauwarmen Wasser auf. Lass die Mischung etwa 10 Minuten stehen.

Siebe beide Mehlsorten in eine große Schüssel und vermische sie gründlich. Drücke eine Mulde in die Mitte, in welche du die Hefe-Zuckermischung gießt.

Gib nach und nach das Mehl vom Rand hinein, füge Salz und Olivenöl hinzu und verknete alles zu einem geschmeidigen Teig. Sollte er zu klebrig sein, gib etwas Mehl hinzu.

Forme den Teig zu einer Kugel und bedecke ihn mit einem sauberen, feuchten Küchentuch. Lass ihn bei Zimmertemperatur für 1-2 Stunden gehen, bis er sich verdoppelt hat.

Wasche währenddessen den Spinat und schleuder ihn trocken. Schneide ihn danach in feine Stücke. Schäle die Zwiebeln und hacke sie fein.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne 🛒 und dünste die Zwiebeln darin glasig. Gib den Spinat dazu und lass ihn zusammenfallen.

Lass die Spinat-Mischung etwas abkühlen und vermenge sie mit dem Ricotta. Schmecke alles mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss ab.

Heize den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze (200 °C Umluft) vor.

Forme 10-12 gleich große Kugeln aus dem Teig. Drücke sie auf einer bemehlten Fläche zu kleinen Fladen aus. Verteile je einen gehäuften Esslöffel auf eine Hälfte der Fladen. Klappe sie in der Mitte zusammen, drücke die Ränder gut aneinander und versiegel sie mit einer Gabel.

Verteile die Panzerotti auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Bepinsle sie mit etwas Olivenöl und backe sie für etwa 15 Minuten, bis sie goldbraun sind.

