Grün aus der Küche, Gold aus dem Wald: Spinatpasta mit Pfifferlingen

Pfifferlinge sind die Stars des Waldes: auffällig, golden und für kurze Zeit die Hauptattraktion der Saison. Was liegt also näher, als sie auf die Bühne zu bringen? Gepaart mit Babyspinat, Pasta und einer sahnigen Soße, die selbst Gemüseskeptiker um den Finger wickelt? Dieses Rezept tut genau das: Unsere Spinatpasta mit Pfifferlingen ist vegetarisch, herrlich aromatisch und ein echtes Highlight für alle, die Lust haben auf ein schnelles Nudelgericht mit Pilzen.

Ein Traum-Duo: Spinatpasta mit Pfifferlingen

Das Rezept klingt gut? Dann halte den Einkaufszettel oder die Listen-App bereit und notiere: Nudeln, Babyspinat, eine gute Portion frischer Pfifferlinge, Zwiebeln, Knoblauch, Sahne und Butter. Für den vollen Genuss sollten die Pfifferlinge frisch sein. Hast du keine Lust, Zeit oder Muße, sie selbst zu sammeln, reicht auch die Gemüseabteilung deines Vertrauens. Nur beim Putzen musst du etwas Geduld mitbringen: Der Sand mag dich nerven, aber die Mühe ist es wert.

Pfifferlinge sind perfekt für dieses Pastagericht, weil sie einen leicht pfeffrigen, nussigen Geschmack mitbringen, der sich wunderbar mit der cremigen Soße verbindet. Mit Zwiebeln und Knoblauch in Butter angebraten, verleihen sie der Pasta ein herrliches Aroma.

Der Clou: Der Babyspinat wandert zum Schluss in die Soße. Kurz erhitzt, damit er zusammenfällt, bevor Sahne das Ganze in eine herrlich cremige Soße verwandelt. Dann dürfen die gekochten Nudeln eintauchen – ein Sahnesoßenpool für Pastaträume.

Warum du Pilze nicht waschen solltest und Wissenswertes über Pilze erfährst du in unseren Ratgebern aus der Rubrik Leckerwissen. Stöber dich gerne mal durch!

Die Spinatpasta mit Pfifferlingen schmeckt besonders gut an einem gemütlichen Abend, wenn man Lust hat, etwas Raffiniertes, aber nicht Aufwendiges zu zaubern. Es ist die perfekte Wahl, um Freunde oder Familie zu beeindrucken, ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Die goldenen Pfifferlinge und das satte Grün des Spinats machen auch optisch einfach richtig was her. Ein Gericht zum Reinlegen – oder besser gesagt: Reinlöffeln!

Kaum zu glauben, aber die Pilzsaison hat schon wieder begonnen. Und wenn wir ehrlich sind, freuen wir in der Leckerschmecker-Redaktion uns heimlich auch ein bisschen darüber. Jetzt ist nämlich wieder Zeit für all die Lieblinge wie Pfifferlingsgulasch mit Knödeln, Hähnchengeschnetzeltes mit Pfifferlingen und Reis und Linsen-Pfifferling-Eintopf.

Spinatpasta mit Pifferlingen Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Pasta nach Wahl, online z.B. hier 🛒

400 g Pfifferlinge

2 rote Zwiebeln

2 Knoblauchzehen

50 g Butter

200 ml Sahne

Salz und Pfeffer

500 g Babyspinat Zubereitung Koche die Pasta in reichlich Salzwasser nach Packungsanleitung. Gieße die Nudeln anschließend ab und hebe etwas Nudelwasser auf.

Putze die Pfifferlinge mit einer Pilzbürste oder einem Messer und entferne eventuelle trockene Stellen.

Schäle die Zwiebeln und würfle sie fein. Schäle den Knoblauch und reibe ihn.

Erhitze Butter in einer großen Pfanne und brate die Zwiebeln darin an.

Gib den Knoblauch und die Pfifferlinge dazu und brate sie für 5-10 Minuten an.

Gieße die Sahne dazu, vermische alles und würze mit Salz und Pfeffer.

Am Ende kommt alles zusammen: Gib deine Pasta, etwas Nudelwasser und den Babyspinat zu den Pfifferlingen, vermische alles gut und lasse es noch 5 Minuten köcheln.

Dann kannst du deine Spinatpasta mit Pfifferlingen auch schon servieren.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.