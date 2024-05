Aus dem Ofen: süße Samosas mit fruchtiger Mango-Frischkäse-Füllung

Wer kennt sie nicht, die herzhaft gefüllten Teigtaschen aus Indien? Doch hast du Samosas schon mal in süß probiert? Nein? Dann wird es jetzt Zeit. Wir füllen die süßen Samosas heute mit Mango, Frischkäse und Kokosraspeln und backe sie im Ofen. Oh, was für ein Genuss sie sind!

Rezept für süße Samosas mit Mango-Kokos-Füllung

Samosas stammen ursprünglich aus Pakistan und Indien. Sie werden oft mit Herzhaftem wie Fleisch, Kartoffeln, Reis, Käse oder Fisch gefüllt und entweder frittiert oder im Ofen gebacken. Ihr Teig besteht aus Öl, Butter, Wasser und Mehl. Aber man kann sie auch mit Früchten oder anderen süßen Füllungen versehen.

Für unsere Füllung mit Mango und Kokos benötigst du sowohl eine frische Mango als auch getrocknete Mangostreifen. Dazu noch Frischkäse, Kokosraspeln, Honig und Minzblätter. Die Füllung wird in Filo- oder Yufkateigblätter eingewickelt und anschließend, mit Butter bestrichen, im Ofen gebacken. Dazu passt ein leckeres Mango-Chutney.

Hast du unsere süßen Samosas mit Mango erst einmal probiert, willst du sie kaum noch in einer herzhaften Variante essen. Also, worauf wartest du noch? Probiere unser Rezept gleich aus und lass dir die leckeren Teigtaschen schmecken.

Wir haben dir bereits das Rezept für Samosas vorgestellt. Wie wäre es mit weiteren indischen Köstlichkeiten wie unseren Blätterteig-Samosas oder den Samosas mit Tandoori-Hühnchen und Coleslaw? Komm mit uns auf eine kulinarische Reise nach Indien!