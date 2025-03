Süßsaurer Tofu auf Reis: noch besser als im Restaurant

Süßsaure Soße gehört ohne Frage zu den beliebtesten Dips. Das ist auch nicht verwunderlich, da sie irgendwie zu jedem Gericht passt, völlig egal, ob Fleisch, Gemüse, Reis oder Nudeln. Mit diesem Rezept zauberst du dir köstlichen süßsauren Tofu auf Reis, der garantiert noch viel besser als im Restaurant schmeckt.

So einfach kannst du süßsauren Tofu nachkochen

Die beliebte Soße hast du im Nu nachgemacht und direkt in einem köstlichen Gericht verarbeitet. Mit ihrer dezenten Schärfe sowie der fruchtigen Note der Ananas macht die Soße einfach glücklich.

Alles vermengt mit einer ordentlichen Portion Gemüse und auf frischem Reis angerichtet, wirst du dich garantiert sofort in dieses Gericht verlieben. Es ist überhaupt nicht schwer nachzukochen und kommt mit ganz simplen Zutaten aus, die du alle im Supermarkt um die Ecke bekommst. Also worauf wartest du? Mache dir diesen Glücksmoment auf dem Teller gleich nach!

Beginne zuerst mit dem Reis. Spüle ihn unter fließendem Wasser gründlich ab, bis das Wasser klar wird, um überflüssige Stärke zu entfernen. Dadurch wird er beim Kochen schön locker und körnig.

Koche ihn anschließend nach den Packungsangaben. In einem Reiskocher 🛒 sparst du dir dabei besonders viel Stress. Anschließend kannst du dich um den Tofu kümmern. Presse ihn in einem Küchentuch gut aus und schneide ihn in Würfel. Nachdem du ihn gut mit der Speisestärke bedeckt hast, kannst du ihn von allen Seiten goldbraun braten.

Stelle ihn erst einmal wieder zur Seite und kümmer dich um das Gemüse. Wasche es ab und schneide alles klein. Brate es bei mittlerer Hitze kurz an, während du nebenbei die Soße anrührst. Gieße sie zum Gemüse und gib den Tofu wieder dazu. Lass es so ein wenig köcheln und schmecke alles mit Salz und Limettensaft ab.

Anschließend kannst du den Pfanneninhalt auf dem Reis servieren und mit Frühlingszwiebelringen sowie einigen Sesamkörnern anrichten. Guten Appetit!

Süßsaurer Tofu Dominique 4.34 ( 6 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 240 g Reis

400 g Tofu

5 EL Speisestärke

1 EL neutrales Pflanzenöl

4 EL Sojasoße

3 Knoblauchzehen

2 Zwiebeln

2 TL Ingwer

2 rote Paprika

1 kleine Zucchini

1/2 Dose (340 g) Ananas in Stücken

2 EL Tomatenmark

3 EL Ahornsirup

2 EL Apfelessig

5 EL Ananassaft

Chiliflocken optional, nach Geschmack

100 ml Wasser

2 Frühlingszwiebeln

1 Limette

Sesamkörner geröstet, nach Geschmack Zubereitung Wasche den Reis unter fließendem Wasser gründlich ab, bis das Wasser klar wird. Bereite ihn anschließend nach den Packungsangaben zu.

Drücke den Tofu mit einem Küchentuch aus und schneide ihn in kleine Würfel. Gib ihn zusammen mit 3 EL Speisestärke in eine Schüssel und rühre ihn gründlich durch, bis er von allen Seiten mit Speisestärke umhüllt ist.

Erhitze etwas Öl in einer Pfanne und brate den Tofu von allen Seiten goldbraun an. Lösche ihn mit 2 EL Sojasoße ab, lass ihn aber noch kurz weiterbraten. Hole ihn aus der Pfanne und stelle ihn zur Seite.

Schäle den Knoblauch und hacke ihn fein. Alternativ kannst du ihn auch durch eine Knoblauchpresse drücken. Schäle die Zwiebeln und schneide sie klein. Schäle den Ingwer und reibe ihn fein.

Putze die Paprika und die Zucchini, schneide sie anschließend in gleichmäßige Würfel.

Brate die Zwiebeln, Paprika, Zucchini und Ananas in der Pfanne an.

Verrühre währenddessen Knoblauch, Ingwer, Tomatenmark, Ahornsirup, die restliche Sojasoße, Apfelessig, Ananassaft und Chiliflocken zu einer Soße. Gieße sie zum Gemüse in der Pfanne.

Vermenge in einer weiteren Schüssel die restliche Speisestärke mit 100 ml Wasser, gieße die Mischung ebenfalls in die Pfanne und lass alles kurz aufkochen.

Putze und schneide die Frühlingszwiebel in Ringe. Halbiere die Limette und presse sie aus.

Füge den Tofu hinzu und verrühre alles gründlich miteinander. Schmecke mit Salz und Limettensaft ab.

Verteile die fertige Mischung auf dem Reis und streue die Frühlingszwiebelringe sowie Sesamkörner darüber.

