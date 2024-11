Tandoori Murgh: wie aus deinem Lieblingsrestaurant

Wenn du Liebhaber der indischen Küche bist, dann kennst du sicherlich Tandoori Murgh, auch bekannt als Tandoori Chicken. Dieses beliebte Gericht ist ein Klassiker in indischen Restaurants.

Tandoori Murgh für ein besonderes Familienessen

In westlichen Restaurants wird Tandoori Murgh meist aus Hähnchenbrustfleisch zubereitet, da es sich gut für Restaurantgerichte eignet und an den bekannten Geschmack angepasst ist. Doch in traditionellen indischen oder pakistanischen Haushalten werden eher Hähnchenkeulen oder sogar ganzes Huhn verwendet.

Genau diese traditionelle Art, Tandoori Murgh mit Hähnchenkeulen zuzubereiten, bringt den authentischen Geschmack hervor. Dafür wird die Haut der Keulen entfernt und das Fleisch eingeritzt – ein wichtiger Schritt, damit die Marinade tief ins Fleisch eindringt.

Doch was macht Tandoori Murgh so besonders? Es ist die traditionelle Gewürzmischung Tandoori Masala. Sie ist voller Geschmack und wird oft für Ofen- und Grillrezepte verwendet. Der Name „Tandoori“ leitet sich vom Tandoor, einem indischen oder pakistanischen Lehmofen, ab. Du kannst zwar im Supermarkt auch fertige Gewürzmischungen für Tandoori Masala finden, aber nichts kommt an die Intensität und Frische einer selbstgemachten Mischung heran. Die eigens hergestellte Gewürzmischung ist auch mehrere Monate haltbar. So kannst du dieses leckere Rezept immer wieder genießen.

Die Zubereitung ist viel einfacher, als du jetzt denkt. Das Hähnchen wird einfach in der würzigen Mischung möglichst lange mariniert und dann gebacken. So wird der Geschmack unvergleichlich. Probiere es unbedingt mal aus! Noch mehr Lust auf besondere Gerichte aus aller Welt? Hier sind einige Frühstücksideen: von Churros bis zum Bauernfrühstück. Diese 9 Süßigkeiten aus aller Welt solltest du außerdem kennen. Und wenn es deftig sein soll, kommt hier die tolle Knolle: 4 Kartoffelgerichte um die Welt.