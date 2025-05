Teriyaki-Hähnchen aus dem Ofen: Dieses Gericht wirst du lieben

Hast du schon einmal Teriyaki-Hähnchen gegessen oder gar zu Hause in der heimischen Küche zubereitet? Wenn nicht, wird es Zeit. Dieses Gericht, das aus zartem Hähnchenfleisch in einer süß-aromatischen Glasur besteht, hat seinen Ursprung in der japanischen Küche und ist bestens geeignet für die schnelle Küche. So wird ein Teriyaki-Hähnchen aus dem Ofen gemacht.

So machst du Teriyaki-Hähnchen aus dem Ofen

Wer bei japanischer Küche nur an Sushi denkt, der sollte unbedingt auch mal ein leckeres Teriyaki-Hähnchen probieren. Das Fleisch wird in einer glänzenden und süßlich schmeckenden Soße mariniert und dann gegart. Wann genau die Soße entstanden ist, ist bis heute nicht ganz klar. Aber man geht davon aus, dass sie schon im 17. Jahrhundert ihren Ursprung in Japan hatte und dazu verwendet wurde, vor allem Fleisch oder Fisch ein würzig-süßes Aroma zu verleihen.

Für unser Teriyaki-Hähnchen mischen wir die Soße selbst zusammen. Dafür verrührst du Sojasoße, Honig, Sesamöl, Knoblauch, Ingwer, Reisessig, Stärke und Wasser miteinander. Gib die Hähnchenstücke dazu und lass sie für zehn Minuten in der Marinade ziehen.

Dann verteilst du das Fleisch auf einem mit Backpapier ausgelegtem Blech und backst es für rund 25 Minuten im vorgeheizten Ofen. Lass das Fleisch danach kurz abkühlen und bestreue es dann mit Sesam und etwas Grün von der Frühlingszwiebel.

Das Teriyaki-Hähnchen schmeckt besonders gut, wenn du dazu frisch gekochten Jasminreis servierst. Als Gemüsebeilage passen gedämpfter Brokkoli, Zuckerschoten oder auch Pak Choi perfekt dazu. Du kannst dir die marinierten und gebackenen Hühnchenstücke auch in einem asiatischen Salat schmecken lassen.

Teriyaki-Hähnchen aus dem Ofen Judith 3.76 ( 94 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 10 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ziehzeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Hähnchenbrustfilet

1 TL Ingwer

2 EL Sojasoße

1 EL Honig

1 TL Sesamöl

1 Knoblauchzehe

1 TL Reisessig

1 TL Speisestärke

1 EL Wasser

1 EL Sesamsaat

2 Frühlingszwiebeln Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Lege ein Backblech mit Backpapier aus.

Schneide das Hähnchen in mundgerechte Stücke. Reibe den Ingwer klein.

Vermische Sojasoße, Honig, Sesamöl 🛒 , Knoblauch, Ingwer, Reisessig, Stärke und Wasser zu einer Marinade.

Gib die Hähnchenstücke in die Marinade und lass sie darin mindestens 10 Minuten ziehen.

Verteile das Fleisch auf dem Blech und schiebe es für ca. 20–25 Minuten in den Ofen. Wende die Fleischstücke nach der Hälfte der Zeit einmal.

Bestreue die Hähnchenstücke nach dem Backen mit Sesam und dem geschnittenen Grün der Frühlingszwiebeln und serviere es mit Reis und Gemüse deiner Wahl.

