Dieser einfache Eintopf ist perfekt für kalte Wintertage

Mais, Bohnen und Kürbis treffen in diesem Three Sisters Stew aufeinander und vereinen sich zu einer köstlichen Mahlzeit. Der „Eintopf der drei Schwestern“ hat seine Ursprünge in der Küche der amerikanischen Ureinwohnenden und ist bis heute ein beliebter Eintopf. Hier ist unser einfaches Rezept für ein Gericht, das definitiv glücklich macht.

Three Sisters Stew: ein Eintopf voller Geschichte

Essen ist für so vieles wichtig. Natürlich sollte es satt machen, Nährstoffe liefern und gut schmecken, doch ein Aspekt ist ebenso interessant: Es konserviert Geschichte und Geschichten und trägt oftmals eine große Bedeutung für ganze Bevölkerungsgruppen. Three Sisters Stew ist ein gutes Beispiel dafür. Der Name bezeichnet einen Eintopf aus Bohnen, Mais und Kürbis und wird in Nordamerika seit den Zeiten der amerikanischen Ureinwohnenden gern gegessen.

Das Konzept der Three Sisters, also der drei Schwestern bezieht sich auf eine Anbautechnik, die damals gern genutzt wurde. Dafür bauten die Menschen Bohnen-, Mais- und Kürbispflanzen nebeneinander an. Die Nutzpflanzen unterstützten sich gegenseitig in ihrem Wachstum und waren gleichzeitig ein kultureller Komplex, dessen Protagonistinnen Inhalt vieler Sagen und Geschichten darstellten. Die drei Schwestern galten als die Erhalterinnen des Lebens in spiritueller und körperlicher Art und Weise.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Ein Three Sisters Stew ist also mehr als nur ein nahrhafter und leckerer Eintopf. Er feiert die Ernte des Jahres und die Belohnung für die Arbeit, welche über den Rest des Jahres geleistet wurde. Essen ist eben wirklich mehr als nur Nahrung, Essen ist Kultur.

Um selbst einen Three Sisters Stew zuzubereiten brauchst du neben den drei Hauptzutaten außerdem Paprika, Tomaten, Chilis und Gewürze wie Oregano, Kreuzkümmel und Knoblauch. Sprich: Alles, was ein Eintopf braucht, um richtig gut zu schmecken. All das schmort dann in einem großen Topf 🛒 langsam vor sich hin. Wenn du magst, kannst du auch Fleisch oder Wurst hinzugeben, die deinem Eintopf einen besonders deftigen Geschmack verleihen. Bereite auch gern etwas mehr zu und iss am nächsten Tag noch davon – du wirst sehen, durchgezogen schmeckt er noch besser!

Bereite mit Leckerschmecker weitere köstliche Eintöpfe zu. Wie wäre es mit einem Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf oder einem mit Chinakohl und Hackfleisch? Ganz besonders lecker ist auch dieser griechische Bohnen-Eintopf.

Three Sisters Stew Nele 4.43 ( 7 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 45 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 2 Knoblauchzehen

1 Zwiebel

1 Stange Sellerie

1 grüne Paprika

1 Butternusskürbis

1 Jalapeño

1 Dose gehackte Tomaten 800 g

1 Dose Kidneybohnen 200 g

1 Dose weiße Bohnen 200 g

1 Dose Mais 400 g

500 ml Gemüsebrühe

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Oregano

Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle die Knoblauchzehen und die Zwiebel, hacke beides fein. Schneide den Sellerie in dicke Scheiben und die grüne Paprika und den Butternusskürbis in Würfel. Entferne die Kerne der Jalapeño und hacke sie fein.

Erhitze etwas Öl in einem großen Topf und brate Knoblauch, Zwiebel, Paprika, Kürbis und Jalapeño darin an, bis sie weich sind.

Gib die gehackten Tomaten, die abgetropften Bohnen, den Mais und die Gemüsebrühe dazu. Würze mit Kreuzkümmel, Oregano, Salz und Pfeffer.

Lass das Ganze bei mittlerer Hitze etwa 30 Minuten köcheln, bis der Kürbis gar ist. Rühre gelegentlich um. Schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.