Japanisch-koreanische Fusionküche: das einfachste Rezept für Reisbällchen

Du liebst Sushi, hast aber keine Lust auf kompliziertes Rollen? Dann sind diese Thunfisch-Reisbällchen genau das Richtige für dich! Sie verbinden alles, was du an japanischem Essen liebst, mit einem Klassiker der koreanischen Küche.

So werden die Thunfisch-Reisbällchen richtig lecker

Wusstest du, dass die Idee für die Thunfisch-Reisbällchen von den klassischen koreanischen Jumeokbap inspiriert ist? Diese kleinen Snack-Bomben aus Reis sind in Korea ein absoluter Klassiker. Der Name „Jumeokbap“ ist so simpel wie genial. „Jumeok“ bedeutet auf Koreanisch „Faust“ und „bap“ heißt übersetzt Reis. Faustreis also. Der Name kommt daher, dass die kleinen Bällchen traditionell mit der Hand geformt werden.

Jumeokbap haben ihren Ursprung als pragmatische Mahlzeit für unterwegs. Früher wurde der Reis in kleine Bällchen geformt, um ihn einfach transportieren und mit den Händen essen zu können. Besonders bei landwirtschaftlicher Arbeit oder auf Reisen waren sie praktisch, weil sie satt machten, lange hielten und kein Besteck nötig war.

Wir lassen uns bei der Herstellung unserer Thunfisch-Reisbällchen auch etwas vom japanischen Sushi inspirieren und vermengen den Reis mit japanischer Mayo, Thunfisch natürlich, Frühlingszwiebeln sowie Nori. Am Ende wird der Faustreis in geröstetem Sesam gewälzt.

Die Thunfisch-Reisbällchen sind alleine schon ein Hit, aber mit ein paar kleinen Veränderungen oder Beilagen kannst du sie noch auf das nächste Level heben. Hier sind ein paar Ideen: Misch einfach ein bisschen japanische Mayo mit Sriracha oder einer anderen scharfen Soße. Perfekt für alle, die eine leichte Schärfe lieben!

Traditionell japanisch und ein toller Begleiter zu deinen Reisbällchen: Miso-Suppe sorgt für ein rundes, herzhaftes Menü. Auch Edamame mit Meersalz oder eine kleine Portion Kimchi passen super zu den Thunfisch-Reisbällchen.

Thunfisch-Reisbällchen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 10 Stück Zutaten 1x 2x 3x 200 g Sushireis

1 EL Reisessig

1 TL Zucker

1/2 TL Salz

1 Dose Thunfisch in eigenem Saft ca. 140 g Abtropfgewicht

1-2 Frühlingszwiebeln

1 Nori-Blatt

3-4 EL Sesam

2 EL japanische Mayonnaise online, z.B. diese hier 🛒 Zubereitung Spüle den Sushireis ab, koche ihn nach Packungsanleitung und lass ihn abkühlen.

Vermische Reisessig, Zucker und Salz. Gib die Mischung zum abgekühlten Reis und vermenge alles gut.

Öffne die Thunfischdose und lasse den Thunfisch gut abtropfen. Zerpflücke ihn mit einer Gabel in kleine Stücke.

Wasche und trockne die Frühlingszwiebeln. Hacke sie in feine Ringe. Zerschneide das Nori-Blatt mit einer Schere in kleine Stücke oder zerreiße es fein.

Röste derweil kurz den Sesam in einer Pfanne ohne Öl leicht golden und lass ihn danach abkühlen.

Mische den Thunfisch mit der japanischen Mayonnaise. Hebe die Nori-Blätter-Stückchen und die gehackten Frühlingszwiebeln vorsichtig unter die Masse.

Forme mit angefeuchteten Händen Bällchen aus der Mischung.

Wälze die fertigen Bällchen im gerösteten Sesam, bis sie schön gleichmäßig bedeckt sind oder bestreue sie ein wenig damit, je nachdem, wie du es lieber magst.

