Sushi zum Löffeln: vegane Sushi-Bowl mit gebackenem Tofu und Sriracha-Mayo

Ich liebe Sushi. Versuche ich jedoch, es selbst zu machen, endet das meistens im absoluten Chaos und meine Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Deswegen bin ich ein großer Fan von Sushi-Bowls. Sie stehen dem klassischen Sushi geschmacklich in nichts nach, sind jedoch wesentlich einfacher zuzubereiten. Diese vegane Sushi-Bowl mit gebackenem Tofu und pikanter Sriracha-Mayo gehört zu meinen Lieblingsgerichten, die ich immer essen könnte. Überzeuge dich am besten selbst von dem Zusammenspiel an verschiedenen Geschmäckern.

So bereitest du die vegane Sushi-Bowl zu

Starte mit dem Reis, denn er sollte ein wenig abkühlen, bevor du deine Sushi-Bowl anrichtest. Wasche ihn und koche ihn nach Packungsanweisung. Vermische solange Reisweinessig, Zucker und Salz in einer kleinen Schüssel. Gib die Mischung zum gekochten Reis und vermenge alles gut miteinander. Stelle das Ganze dann beiseite.

Heize als Nächstes den Backofen vor und lege ein Backblech mit Backpapier aus. Danach rührst du aus Sojasoße, Sesamöl, Ahornsirup und Stärke eine Marinade für den Tofu an. Schneide den Tofu in Würfel, vermenge ihn mit der Marinade und gib die Tofuwürfel dann auf das Backblech, um sie für circa 15 bis 20 Minuten goldbraun und knusprig zu backen. Natürlich kannst du den Tofu auch im Airfryer zubereiten.

Während der Tofu backt, kannst du das Gemüse für die vegane Sushi-Bowl vorbereiten. Halbiere und entkerne dazu die Avocado und schneide sie in Scheiben oder Stücke. Schäle die Karotte und raspele sie mit einer Küchenreibe. Wasche die Gurke, schäle sie gegebenenfalls und schneide sie in Scheiben oder kleine Stücke.

Als Nächstes geht’s an die Soße. Vermische dazu in einer kleinen Schüssel vegane Mayo, Sriracha-Soße, Limettensaft, Ahornsirup und etwas Wasser, bis ein glattes Dressing entsteht.Im letzten Schritt brauchst du nur noch alles anzurichten. Gib den Reis in die Schüsseln. Füge den gebackenen Tofu sowie die Avocado, Karotten, Gurke, Edamame und Nori-Blätter hinzu. Beträufele alles mit der Sriracha-Mayo-Soße und streue etwas Sesam darüber.

Falls du doch Lust hast, dich an der Kunst des Sushis zu versuchen, dann teste doch mal unser Rezept für veganes Sushi ganz ohne Fisch. Mehr leckere Bowl-Inspiration bietet dir unsere Buddha-Bowl mit grünem Spargel. Oder du genießt diese Reis-Bowl mit Tofu und Brokkoli.