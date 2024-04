Zur Spargelzeit: Buddha Bowl mit grünem Spargel

Buddha Bowls gehören seit einigen Jahren schon zu den beliebtesten Gerichten, die kalt gegessen werden. Diese Bowls bestehen aus verschiedenen Komponenten, die gesund sind, satt machen und in einer Schale auch optisch ansprechend angerichtet werden. Ihr Vorteil: Sie lassen sich sehr vielseitig zubereiten und sind eine ideale Mahlzeit, die man gut mit ins Büro, in die Uni oder auf Reisen nehmen kann. Unsere Variante enthält neben Kartoffeln und gerösteten Kichererbsen grünen Spargel und Avocado.

Buddha Bowl mit Spargel: So einfach bereitest du sie zu

Die Buddha Bowl mit Spargel ist eine bunte Mischung aus gerösteten Kartoffeln und grünem Spargel, Kichererbsen, Tomaten, Rucola und Kirschtomaten. Zuerst werden Spargel und Kartoffeln im Ofen gebacken. In der Zwischenzeit röstest du die Kichererbsen in der Pfanne an, wäschst und schneidest das restliche Gemüse klein. Danach kannst du schon damit beginnen, die einzelnen Zutaten in eine Schüssel zu schichten.

Damit dir die Zutaten deiner Bowl nicht zu trocken sind, empfiehlt es sich, ein Dressing oder eine Soße dazu zu machen. Passen würde zum Beispiel eine Honig-Senf-Soße oder ein Avocado-Joghurt-Dressing. Du kannst aber auch einfach deine Lieblingssalatsoße oder einen einfachen Dip aus Joghurt, Zitrone und Gewürzen zubereiten.

Bowls wie unsere Buddha Bowl mit Spargel sind übrigens auch für unterwegs oder als Mittagessen fürs Büro ideal, denn sie können kalt gegessen werden und lassen sich oft schon am Abend vorbereiten, sodass du sie am nächsten Tag einfach nur noch einpacken musst. In der Mittagspause freust du dich dann über ein gesundes Essen mit Zutaten, die satt machen und dir genug Energie für den Rest des Tages liefern. Eine tolle Alternative zum belegten Brot vom Bäcker oder dem Besuch im Schnellrestaurant sind sie auf jeden Fall.

Salate und gesunde Bowls sind alles andere als langweilig. Neben unserer Buddha Bowl mit Spargel findest du bei Leckerschmecker noch weitere kreative Rezepte für gesunde Salate. Der Schichtsalat im Glas zum Beispiel glänzt mit gesunden Zutaten und ist ebenfalls ein perfektes Mittagessen to go. Ebenso wie der Couscous-Salat im Einmachglas. Auch Nudelsalate wie der Kritharaki-Salat eignen sich prima zum Essen unterwegs.