Dieses vegane Sushi schmeckt ganz ohne Fisch

Wir feiern Veganuary und legen dabei ganz besonders einen Fokus auf Klassiker in tierfreien Varianten. Ein veganes Sushi darf dabei nicht fehlen. Schließlich bedeutet vegane Ernährung nicht gleich Verzicht und langweiliges Essen. Erfahre daher bei uns, wie schön anzusehen und lecker Sushi ganz ohne Fisch schmecken kann.

Veganes Sushi: leckeres Rezept ohne Fisch

Sushi ist ein absolutes Urgestein der japanischen Küche. Dabei handelt es sich um kleine, mundgerechte Häppchen aus gesäuertem, kalten Reis, Fisch und Algen. Ursprünglich handelte es sich bei dem Gericht um eine Methode, rohen Fisch und gekochten Reis haltbar zu machen. Der Fisch wurde dafür in gekochtem Reis eingelegt, durch eine Art der Fermentation gesäuert und haltbar gemacht. Aus dieser Methode entwickelte sich über die Jahre erst das Gericht Funazushi und irgendwann Sushi, wie es heute bekannt ist.

Doch nicht nur in Japan ist Sushi beliebt, weltweit werden die kleinen Häppchen aus Reis und rohem Fisch gerne verspeist. Es gibt sie in zahllosen Varianten – mit rohem oder gekochtem Fisch, Ei, Tofu oder Gemüse. Wir schauen uns heute veganes Sushi an, dem oftmals eine gewisse Geschmacklosigkeit nachgesagt wird. Sushi ohne die Hauptzutat Fisch kann doch gar nicht schmecken, oder? Oftmals wird veganes Sushi auch tatsächlich einfach nur mit ungewürztem Gemüse zubereitet und ist nicht für seine Aromavielfalt bekannt.

Aber wir wären nicht Leckerschmecker, wenn wir uns nicht extra Mühe geben würden, einen fabelhaften Geschmack zu erschaffen. Anstelle von Avocado und Frischkäse servieren wir unser veganes Sushi mit so tollen Zutaten wie veganem Thunfisch aus Wassermelone, gegrillten Paprikas und gehackten Pilzen. Im Grunde kannst du aber sämtliches Gemüse verwenden, das dir zur Verfügung steht, wichtig ist nur die Zubereitung. Damit dieses einen tollen umami-Geschmack hat, arbeiten wir mit Röstaromen, Shiitake-Pilzen und Algen. Das schmeckt nicht nur gut, sondern sieht auch noch hervorragend aus.

Veganes Sushi ist etwas für einen Abend mit Freundinnen und Freunden, denn das gemeinsame Rollen von Sushi 🛒 ist eine Kunst für sich. Aber ist es nicht die beste Art von Kunst, wenn das Ergebnis auch noch gut schmeckt?

Der Veganuary ist noch nicht vorbei und die asiatische Küche hat einiges an leckeren veganen Gerichten zu bieten! Bereite doch zusätzlich einen Reisnudelsalat mit Tofu oder ein veganes Pad Thai zu. Besonders lecker ist auch Nam Khao, ein knuspriger Reissalat aus Laos.

Veganes Sushi Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g Sushi-Reis

2 EL Reisessig

1 TL Zucker

Salz

600 g Wassermelone

3 EL Sojasoße

1 1/2 TL Sesamöl

6 Nori-Blätter

2 Paprika gelb oder rot

300 g Champignons

2 Knoblauchzehen

1 1/2 EL Olivenöl

1 1/2 EL Sojasoße

Wasabi, eingelegter Ingwer und Sojasoße zum Servieren Zubereitung Koche den Sushi-Reis nach Packungsanleitung und vermische ihn mit 1 EL Reisessig, 1 TL Zucker und 1/2 TL Salz. Lass ihn komplett abkühlen.

Schneide die Wassermelone in kleine Würfel und vermenge sie mit 3 EL Sojasoße, 1/2 klein geschnittenen Noriblatt und 1 1/2 TL Sesamöl. Mariniere die Wassermelone etwa 30 Minuten.

Röste derweil die Paprika im Ofen oder auf dem Grill, bis die Haut Blasen wirft. Schäle sie anschließend und schneide sie in Streifen.

Hacke die Champignons fein. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate den gehackten Knoblauch kurz an. Gib die Champignons hinzu und brate sie, bis sie weich sind. Füge 1 1/2 EL Sojasoße und 1 EL Reisessig hinzu, würze mit Salz und lass das Pilz-Hack abkühlen.

Forme mit angefeuchteten Händen kleine Reisbällchen für Nigiri. Lege jeweils eine Scheibe marinierten Wassermelonen-"Thunfisch", einen Streifen gegrillte Paprika oder gegrillte Aubergine auf die Reisbällchen. Sichere einige mit einem Streifen Nori.

Verwende für die Champignon-Mischung kleine Nori-Rollen, indem du Nori-Streifen um das Reisbällchen legst und die Mischung darauf platzierst.

