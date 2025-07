Sommer-Highlight vom Grill: Tofu-Spieße mit Ananas und Paprika

Hol die Spieße raus, wir grillen! Und packen neben Würstchen und den obligatorischen Schaschlik-Spießen auch köstliche Tofu-Grillspieße mit Ananas und Paprika auf den Rost. Sie sind eine hervorragende Alternative zu Fleischgerichten auf dem Grill und zeigen, wie vielseitig und schmackhaft pflanzliche Küche sein kann. Komm, lass dich überzeugen!

Lecker mariniert: Tofu-Grillspieße mit Ananas und Paprika

Tofu eignet sich hervorragend für den Grill, da er sich vielseitig marinieren lässt und die Aromen optimal aufnimmt. Mit seiner festen Konsistenz und seiner Fähigkeit, goldbraun zu rösten, ist er ein echter Genuss – und steht Fleisch in nichts nach. Besonders in Kombination mit frisch gegrillter Ananas und knackiger Paprika wird aus einfachen Zutaten ein geschmackliches Highlight.

Die süße, saftige Ananas passt perfekt zu den herzhaften Röstaromen von Tofu, während die Paprika mit ihrer leichten Süße und knackigen Textur für den perfekten Biss sorgt. Diese Mischung aus süßen und pikanten Elementen macht die Spieße zu einem Hit auf dem Teller. Beim Grillen karamellisiert die Ananas leicht und bringt eine besondere Geschmacksdimension mit, die die Aromen der Marinade im Tofu noch mehr unterstreicht.

Du kannst die Grillspieße auch ganz einfach nach deinem Geschmack abwandeln. Mit Zucchini, Kirschtomaten oder Champignons statt Paprika; Pfirsich oder Nektarine statt Ananas.

Ob als Hauptgericht oder Beilage – Tofu-Grillspieße mit Ananas und Paprika sind eine großartige Wahl für Veganer und Vegetarier, sogar Fleischliebhaber, und einfach alle, die gerne Neues probieren möchten.

Mit diesen Tofu-Grillspießen mit Ananas und Paprika beweist du einmal mehr, dass pflanzliche Gerichte absolut nicht langweilig sind und sich auf dem Grill längst nicht mehr verstecken müssen. Ein Must-Try für die nächste Grillparty!

Wie du vielleicht gemerkt hast, grillen wir aktuell am liebsten Spieße aller Art. Lege doch bei der nächsten Party auch einmal Zucchini-Halloumi-Spieße auf den Grill oder begeistere deine Gäste mit Maultaschen-Spießen. Fisch auf den Grill servierst du mit Zucchini-Lachs-Spießen. Also, heiz den Grill an und lass die Party beginnen!

Tofu-Grillspieße mit Ananas und Paprika Vanessa keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Ziehzeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 40 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Set Grillspieße Zutaten 1x 2x 3x Für die Marinade: 2 Knoblauchzehen

4 EL Olivenöl online z.B. hier 🛒

1 EL BBQ-Mix-Gewürz

70 ml Ananassaft

1 EL Sojasoße

2 EL Reisessig

2 EL Ketchup

1 TL Salz

2 EL Rohrohrzucker

1 EL Maisstärke Für die Spieße: 600 g Tofu

1/2 Ananas frisch oder aus der Dose

2 Paprika Zubereitung Presse den Knoblauch und verrühre ihn in einer Schüssel mit den anderen Zutaten der Marinade.

Schneide den Tofu in etwa 3 cm große Würfel, gib sie in die Schüssel mit der Marinade und mische alles vorsichtig. Lass den Tofu 2 Stunden marinieren.

Schäle die Ananas, entferne den Strunk in der Mitte und schneide sie in etwa 3 cm große Würfel. Wenn du Ananas aus der Dose nimmst, tropfe sie ab und fange den Saft auf.

Wasche die Paprika, entkerne sie und schneide sie ebenfalls in etwa 3 cm große Stücke.

Stecke Paprika, Ananas und Tofu abwechselnd auf die Grillspieße. Stelle die übriggebliebene Marinade zum Bestreichen beiseite.

Heize den Grill auf mittlere Hitze vor und grille die Spieße in einer Grillschale für 5-8 Minuten. Wende sie dabei mehrmals vorsichtig und bestreiche sie nach deinem Geschmack immer wieder mit der Marinade.

