Knusprig gebratene Tofuschnitzel mit Mandelkruste: vegan genießen

Fleisch? Brauchen wir im Veganuary nicht unbedingt. Uns reicht auch ein knusprig gebratenes Tofuschnitzel mit Mandelkruste. Das ist so toll gewürzt, dass es ebenso gut schmeckt wie ein herkömmliches Schnitzel. Und Proteine liefert es auch jede Menge. Also: Worauf wartest du noch? Erkläre den heutigen Tag zu einem fleischfreien Genusstag!

Rezept für Tofuschnitzel mit Mandelkruste: vegan und lecker

Damit unser Tofuschnitzel mit Mandelkruste nicht einfach nur nach paniertem Tofu schmeckt, greifen wir auf verschiedene, aber wenige und simple Zutaten zurück. Zunächst schneiden wir die Tofublöcke in dicke Scheiben. Aus Sojasoße, geräuchertem Paprikapulver, Zwiebelpulver und Knoblauchgranulat mischen wir eine Marinade an, in der wir den Tofu einlegen, bevor wir ihn panieren. Dadurch bekommt er bereits ein intensives Aroma.

Durch die Panade verstärken wir dieses und verleihen den Tofuschnitzeln mit Mandelkruste außerdem eine knusprige Textur. Dafür mischen wir zunächst pflanzliche Milch mit Mehl, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Außerdem würzen wir Paniermehl erneut mit Paprikapulver, dieses Mal aber edelsüßem, Salz und Pfeffer.

Gut zu wissen: Welche vegane Milchalternative ist die beste und eignen sich die verschiedenen Sorten für unterschiedliche Dinge? Wir geben dir einen Überblick!

Nun legen wir die marinierten Tofuscheiben zunächst in die Mehl-Mischmischung und wälzen sie anschließend in der Panade. Dabei achten wir darauf, dass sie rundherum bedeckt sind. Und dann geht’s an Braten: Wir erhitzen Öl in einer Pfanne 🛒 und brutzeln die Tofuschnitzel mit Mandelkruste so lange, bis sie knusprig sind und eine schöne goldbraune Farbe angenommen haben.

Noch mehr Klassiker in vegan: Probiere vegane Königsberger Klopse, lass dir veganen Rahmspinat schmecken oder koche unsere veganen Frikadellen nach.

Tofuschnitzel mit Mandelkruste Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 Blöcke Tofu

5 EL Sojasoße

1 TL Paprikapulver geräuchert

1 TL Zwiebelpulver

1/2 TL Knoblauchpulver

150 ml Pflanzenmilch

5-6 EL Mehl

200 g Paniermehl

100 g Mandeln gehackt

1 TL Paprikapulver edelüß

Salz und Pfeffer

Öl zum Braten Zubereitung Presse den Tofu aus und schneide jeden Block in 2-3 gleichmäßig dicke Scheiben.

Verrühre die Sojasoße, das geräucherte Paprikapulver, Zwiebel- und Knoblauchpulver miteinander und mariniere den Tofu darin.

Verrühre die Milch und das Mehl miteinander, sodass keine Klumpen mehr vorhanden sind.

Mische das Paniermehl mit den Mandeln und dem Paprikapulver und würze es mit Salz und Pfeffer.

Lege die Tofuscheiben zunächst in die Milch-Mehl-Mischung und wälze sie anschließend im Paniermehl.

Backe die Schnitzel in Öl rundherum knusprig und goldbraun.

