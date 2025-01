Das waren 2024 eure Lieblingsrezepte

Es ist nie zu spät für einen Jahresrückblick. Und 2024 war ordentlich was los bei Leckerschmecker. Wir haben deshalb einen intensiven Blick darauf geworfen, was euch als Community, als Leserinnen und Leser besonders gut gefallen hat. Von Erdbeerkuchen über sommerliche Snacks aus Wassermelonen – unsere Rezepte sind unheimlich vielseitig. Und das hat euch gefallen. Hier sind also unsere Top-10-Rezepte 2024. Hast du sie schon alle probiert?

Die Top-10-Rezepte 2024 aus unserer Küche

Unsere Testküche hat 2024 geraucht – zum Glück eher im übertragenen Sinne. Unser Küchenteam hat sich ins Zeug gelegt, um die abgefahrensten Rezepte auszuprobieren und euch haben sie gefallen. Ganz oben dabei: Unser Erdbeerkuchen mit Blätterteig, den wir mithilfe eines Eierkartons zubereiten. Der ist aber auch wirklich lecker. Hier sind sie also, die Top-10-Rezepte 2024 aus unserer Leckerschmecker-eigenen Küche:

Diese Rezepte habt ihr besonders gern nachgekocht

Nicht nur in unserer Küche brodelte es, auch eure Herde liefen heiß. Besonders diese Top-10-Rezepte 2024 habt ihr dabei besonders gern gegessen:

Allen voran steht unser ungewöhnlicher Blätterteigkuchen mit Erdbeeren. Warum ungewöhnlich? Weil er im Eierkarton zubereitet wird. Das verleiht ihm eine tolle Form, die definitiv die Blicke auf sich ziehen wird. Doch ihr mochtet es nicht nur süß: Ofenlachs mit Spinat und Tomaten hättet ihr den ganzen Tag essen können. Verständlich! Denn das Ofengericht ist ganz besonders saftig. Wir bleiben noch etwas im Ofen und wenden uns gleich dem nächsten Top-10-Rezept 2024 zu: Blumenkohl-Käse-Auflauf. Der ist besonders geschmacksintensiv und wirklich gut. Ob als Beilage im Winter oder auch als Hauptgericht: Gebackener Rosenkohl mit Speck und Senfsoße hat es euch angetan. Verständlich! Rosenkohl ist nämlich nicht nur unheimlich lecker, sondern auch gesund. Kann man eigentlich Eier in der Heißluftfritteuse kochen? Diese Frage ging euch in der Phase der Airfryer-Euphorie durch den Kopf. Wir haben es ausprobiert. Das Ergebnis findest du im Artikel! Lotus-Kekse, die es oftmals zu Kaffee dazu gibt, polarisieren. Dass sie nicht nur superlecker sind, sondern auch einen köstlichen Kuchen hergeben, beweist unser Lotus-Kuchen aus der Kastenform. Backe ich also unbedingt nach! Soßen zuzubereiten ist schwierig? Nein! Das haben wir euch bewiesen, als wir dieses Rezept für eine schnelle Bratensoße schrieben. Ihr habt sie geliebt. Und was sollen wir sagen? Sie schmeckt auch einfach zu allem! Neben Kuchen und deftigen Rezepten hattet ihr besonders großen Hunger auf Süßspeisen. Allen voran stand diese Stollen-Mousse. Wie viele Stollenkanten dadurch wohl vor der Tonne gerettet wurden …? Die Heißluftfritteuse hatte noch einen großen Auftritt, nämlich zur Zeit der Weihnachtsmärkte. Da hattet ihr Heißhunger auf gebrannte Mandeln aus dem Airfryer. Wie einfach die sind, erfährst du im Artikel. Im Sommer dominierte ein Gericht ganz besonders eure Herzen: Zucchini-Aufstrich. Der cremige Dip war Begleiter zahlloser Grillpartys. Und einfach zubereitet ist er auch noch!

Was für ein Jahr! An dieser Stelle: Danke für euer Interesse und auf ein kochintensives und leckeres 2025!

