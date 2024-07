Trileçe-Kuchen: köstlicher Karamell-Milchkuchen aus Albanien

Kommt dir der Name Trileçe vielleicht bekannt vor? Wahrscheinlich denkst du an den lateinamerikanischen Kuchen Tres Leches. Übersetzt bedeutet das so viel wie „drei Milchsorten“, denn es kommen Milch, Sahne und Kondensmilch zum Einsatz. So auch bei der albanischen Version, dem Trileçe-Kuchen. Eine Besonderheit hebt ihn jedoch hervor: Er wird mit einer unglaublich leckeren Karamellschicht überzogen. Wenn du saftige Kuchen liebst, musst du diesen unbedingt probieren!

Trileçe-Kuchen: supersaftig und karamellig

Der supersaftige Trileçe-Kuchen besteht aus einem Biskuit, der lauwarm mit einer kalten Milchmischung getränkt wird. Hier kommen die erwähnten drei Milchsorten zum Einsatz: Vollmilch, Sahne und Kondensmilch. Traditionell wird anstelle einfacher Kuhmilch eine Mischung aus Kuh-, Schafs- und Ziegenmilch verwendet. Doch hierzulande ist die Besorgung der beiden letzteren Sorten etwas aufwändig.

Diese Milchtränke sorgt dafür, dass der Trileçe-Kuchen so unglaublich saftig wird und eine „nasse“ Konsistenz bekommt. Nun hat die unwiderstehliche Karamellsoße ihren großen Auftritt. Die gießt du gleichmäßig über den Kuchen. Um das traditionelle, schöne Muster zu kreieren, schlägst du Sahne halbsteif und gibst sie in einen Spritzbeutel mit sehr dünner Tülle. Ziehe damit in gleichmäßigem Anstand Linien der Länge nach über den Kuchen. Mithilfe eines Zahnstochers kannst du nun quer durch die Linien streichen. Das Ergebnis sieht zum Anbeißen aus!

Der Trileçe-Kuchen wirkt zwar wie ein kompliziertes Unterfangen, doch eigentlich ist die Zubereitung recht einfach. Die Zutaten sind schnell besorgt oder stehen sogar schon in deinem Kühlschrank. So zauberst du einen Kuchen, der allen schmecken wird.

Wusstest du, dass du Kondensmilch selbst machen kannst? Die kannst du wunderbar für den Trileçe-Kuchen verwenden. Auch den klassischen Tres Leches Kuchen lege ich dir wärmstens ans Herz. Und das ist nicht das Einzige, was Lateinamerikaner mit Milch anstellen: Dulce de Leche ist eine unglaublich leckere Creme aus karamellisierter Milch, die du für alle möglichen Süßspeisen verwenden kannst: zum Beispiel diese Tausend-Blatt-Torte!