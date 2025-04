So zauberst du vegane Hühnchen-Quesadillas ohne Kompromisse

Wenn du mal wieder einen richtig deftigen Snack brauchst, sind diese veganen Hühnchen-Quesadillas genau das Richtige. Du bekommst eine himmlisch würzige Soße, zart geschmolzenen Käse und für das vegane Hühnchen musst du nicht einmal auf ein fertiges Ersatzprodukt zurückgreifen, sondern kannst es ganz einfach selbst zubereiten: aus der wunderbar vielfältigen Jackfrucht.

Vegane Hühnchen-Quesadillas mit Jackfrucht: immer eine gute Entscheidung

Für alteingesessene Hasen ist die Jackfrucht schon längst eine alte Bekannte aus dem Vorratsregal. Die Früchte erinnern dank ihrer faserigen Konsistenz bereits an Hähnchenfleisch. Der Rest wird durch die Gewürze und das Anbraten erledigt.

Bei dem veganen Käse kannst du auf die Sorte zurückgreifen, die dir am besten schmeckt. Die als Pizzakäse angebotenen Varianten ergeben meiner Meinung nach das beste Ergebnis. Die gesamte Zubereitung der Quesadillas ist wirklich schnell erledigt und im Handumdrehen hast du einen leckeren Snack gezaubert, der dich einfach glücklich macht.

Vegane Hühnchen-Quesadillas sind die perfekte Wahl, wenn du Lust auf eine würzige und sättigende Mahlzeit hast, die trotzdem leicht bleibt. Die Kombination aus gehackten Tomaten, würzigem Knoblauch, frischen Zwiebeln und süßem Mais ist einfach nur himmlisch lecker.

Wenn du es scharf magst, dann füge Jalapeños nach deinem Geschmack hinzu. Wenn Schärfe nichts für dich sein sollte, kannst du sie ohne Probleme weglassen. Am Ende kommt alles in die Tortillas, die in einer beschichteten Pfanne 🛒 knusprig gebraten werden.

Vegane Hühnchen-Quesadillas Dominique keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Dose (400 g) Jackfrucht

1 kleine Dose (150 g) Mais

2 Knoblauchzehen

2 rote Zwiebeln

10 g Koriander frisch

1 Limette

etwas neutrales Pflanzenöl

1/2 TL Chilipulver

1/2 TL Paprikapulver geräuchert

1/4 TL Oregano

1/2 TL Kreuzkümmel

1/2 TL Rauchsalz

1/4 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

Jalapeños optional, gehackt

200 g Tomaten gehackt

4 Weizentortillas

100 g geriebener veganer Käse Zubereitung Gieße die Jackfrucht und den Mais gründlich ab. Falls noch harte Stellen an den Jackfruchtstücken sein sollten, schneide sie ab. Presse die Stücke anschließend etwas aus.

Schäle die Knoblauchzehen und die Zwiebeln. Hacke beides in feine Würfel.

Falls du ihn hinzufügen möchtest, putze den Koriander und hacke ihn in feine Stücke.

Halbiere die Limette währenddessen und presse den Saft aus ihr.

Erhitze ausreichend Öl in einer Pfanne und brate die Zwiebeln zusammen mit dem Knoblauch glasig. Gib anschließend die Jackfruchtstücke mit allen Gewürzen und, falls du möchtest, den Jalapeños dazu.

Brate alles zusammen scharf an und füge dann die gehackten Tomaten und den Mais hinzu. Reduziere die Hitze etwas und lass alles für 5-8 Minuten köcheln, bis sich die Flüssigkeit verringert hat.

Drücke die Jackfruchtstücke dabei mit einem Esslöffel immer wieder etwas platt. Schmecke alles am Ende noch einmal mit Salz, Pfeffer und dem Limettensaft ab.

Erhitze eine beschichtete Pfanne auf mittlerer Stufe. Platziere eine Tortilla in der Pfanne und verteile etwas von der Füllung auf einer Seite der Tortilla.

Verteile Koriander darauf und streue den Käse darüber. Falte die Tortilla in der Mitte zusammen und brate sie einige Minuten, bis sie von unten knusprig wird. Dann vorsichtig wenden und auch die zweite Seite knusprig braten. Dasselbe mit den restlichen Zutaten und Tortillas wiederholen.

