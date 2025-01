Suppenwetter? Diese wohltuende vegane Hühnernudelsuppe stärkt dein Immunsystem

Mit der klassischen Hühnernudelsuppe verbinden viele von uns Kindheitserinnerungen. Ganz gleich, ob die Nase lief und man krank im Bett lag oder man sich einfach nur nach einem warmen, trostspendenden Gericht sehnte, wenn die Tränen kullerten: Diese Suppe steht für Zuhause und Behaglichkeit. Hol dir dieses Gefühl mit unserer veganen Hühnernudelsuppe in deine Küche.

Schmeckt nach zu Hause: So gelingt das Rezept für vegane Hühnernudelsuppe

Die vegane Hühnernudelsuppe kommt ganz ohne viel Schnickschnack aus. Ebenso einfach ist daher auch die Zubereitung. Schäle die Zwiebel, den Knoblauch und die Karotten. Hacke Petersilie, Knoblauch und Zwiebel fein. Schneide den Sellerie und die Karotten in Stücke sowie den Lauch in Ringe. Erhitze Öl in einem Topf und dünste das Gemüse gemeinsam mit Thymian, Kurkuma, Pfefferkörnern und Lorbeerblätter an. Danach löschst du mit etwas Sojasoße ab, gibst Gemüsebrühe sowie frische Petersilie dazu und lässt die Suppe einmal aufkochen. Im Anschluss dürfen die Nudeln mit rein.

Während du die Suppe für einige Minuten köcheln lässt, bis die Nudeln gar sind, kannst du deinen Tofu in Würfel schneiden. Brate ihn kurz mit etwas Öl in der Pfanne an. Gib den gebratenen Tofu zu deiner veganen Hühnernudelsuppe, fülle sie in Schalen und garniere alles mit der restlichen Petersilie. Natürlich kannst du den Tofu auch einfach so zu deiner veganen Hühnernudelsuppe geben. Am besten fügst du ihn kurz bevor die Nudeln gar sind hinzu und kochst ihn kurz mit.

Vegane Hühnernudelsuppe Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 mittelgroße Zwiebel

1 Knoblauchzehe

3 große Karotten

1/2 Stange Lauch

2 Stangen Sellerie

1 Bund frische Petersilie

2 EL Öl

2 Lorbeerblätter

5-6 Pfefferkörner

1 TL Thymian gerebelt

1 TL Kurkuma für Farbe und Würze (optional)

2-3 EL Sojasauce

2 l Gemüsebrühe

150 g Suppennudeln z. B. kleine Muschelnudeln oder Fadennudeln

200 g Tofu

1 Prise Salz und Pfeffer Zubereitung Schäle deine Zwiebel, Knoblauchzehe und Karotten. Schneide die Zwiebel in kleine Würfel, den Lauch in feine Ringe und die Karotten und den Sellerie in mundgerechte Stücke. Hacke die Petersilie und den Knoblauch fein.

Gib 1 EL Öl in einen großen Topf und sautiere das Gemüse zusammen mit den Lorbeerblättern, Pfefferkörnern, Thymian und Kurkuma für ca. 5 Minuten, sodass die Kräuter und Gewürze ihr Aroma entfalten können. Lösche mit Sojasauce ab.

Gib Gemüsebrühe und die hälfte deiner Petersilie dazu. Lass alles einmal aufkochen.

Füge deine Nudeln hinzu und lass die Suppe für ca. 5-10 Minuten weiterköcheln, bis die Nudeln gar sind.

Schneide währenddessen deinen Tofu in kleine Würfel, erhitze 1 EL Öl in einer Pfanne und brate die Tofuwürfel kurz darin an.

Gib den Tofu zu deiner Nudelsuppe und schmecke mit Salz und Pfeffer ab.

Fülle die vegane Hühnersuppe in Schüsseln und garniere alles mit der restlichen Petersilie.

