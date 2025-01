Dessert auf Tofu-Basis: vegane Matcha-Weiße-Schokolade-Mousse

Alle Naschkatzen, Matcha-Fans und Schokoliebhaber, aufgepasst: Diese vegane Matcha-Weiße-Schokolade-Mousse besteht aus nur vier Zutaten und ist in unter 15 Minuten zubereitet. Matcha, das leuchtend grüne Pulver aus fein gemahlenem Grüntee, bringt nicht nur einen intensiven Geschmack mit, sondern auch eine leichte Bitternote, die perfekt mit der samtigen, süßen Schokolade harmoniert. Doch das Geheimnis unserer veganen Mousse ist nicht nur die Geschmackskombination. Anstelle von Sahne oder Eiern sorgt Seidentofu für die perfekte Konsistenz.

So machst du die vegane Matcha-Weiße-Schokolade-Mousse

Zuerst musst du die vegane weiße Schokolade verflüssigen. Zerkleinere sie dafür, gib sie in eine Schüssel und schmelze sie dann im Wasserbad. Natürlich kannst du die Schokolade auch in der Mikrowelle schmelzen. Achte aber darauf, sie nur ganz kurz und bei geringer Wattzahl in die Mikro zu geben und pass auf, dass sie nicht anbrennt. Ist deine Schokolade geschmolzen, kannst du sie gemeinsam mit dem Seidentofu, Matcha-Pulver und optional etwas Vanilleextrakt in den Mixer geben und alles glatt pürieren. Die Herstellung der veganen Matcha-Weiße-Schokolade-Mousse funktioniert alternativ auch mit dem Pürierstab.

Fülle die Mischung nun in Dessertgläser und stelle sie anschließend für mindestens eine Stunde in den Kühlschrank, damit die vegane Matcha-Weiße-Schokolade-Mousse fest werden kann. Das Mousse aus Seidentofu kannst du zum Servieren noch mit etwas zusätzlichem Matcha-Pulver bestreuen oder es zum Beispiel mit frischen Beeren toppen.

Noch mehr luftig-leichten Dessert-Genuss schenkt diese edle und vollmundige Rotwein-Mousse. Wenn du Dinner-Gäste mit einem etwas außergewöhnlicheren Nachtisch beeindrucken willst, könnte diese After-Eight-Mousse genau das richtige sein. Oder du schlemmst einfach eine große Portion unserer veganen Kaffee-Mousse.