Grillabend? Buffet? Snack-Idee? Diese veganen Spinat-Schnecken gehen immer

Schnecken gehen nicht nur in süß und mit Zimt. Das beweist unser Rezept für diese veganen Spinat-Schnecken mit karamellisierten Zwiebeln. Hier trifft ein fluffiger Hefeteig auf cremigen Frischkäse, frischen Spinat und würzig-süße Zwiebeln. Ideal als Snack für zwischendurch, das nächste Picknick oder als Beilage beim Grillabend. Probier’s aus!

Rezept für vegane Spinat-Schnecken mit karamellisierten Zwiebeln

Wir haben uns bei diesem Schneckenrezept für einen Hefeteig entschieden. Wenn es aber mal schneller gehen muss, kannst du stattdessen auf veganen Blätterteig setzen. Gerade, wenn du dich bisher noch nicht so oft an Hefeteig getraut hast, kannst du mit diesem Rezept perfekt üben. Und mit den richtigen Tricks kann so gut wie nichts schief gehen.

Achte zum Beispiel darauf, die Hefe immer in lauwarmer Flüssigkeit aufzulösen. Nur dann kann sie sich richtig aktivieren. Andernfalls geht dein Teig später gar nicht oder nicht richtig auf. Heiß sollte das Wasser jedoch auf keinen Fall sein. Denn ab Temperaturen von über 40 Grad Celsius überleben die Hefepilze nicht.

Genauso wichtig ist Geduld. Lass deinen Teig mindestens eine Stunde gehen, damit er auch wirklich an Volumen zulegen kann. Am besten geht er, wenn er abgedeckt an einem warmen Ort steht. Dafür kannst du zum Beispiel deinen Backofen auf ca. 30 Grad Celsius vorheizen, ihn ausschalten und den Teig dann dort ruhen lassen.

Und zu guter Letzt: Knete den Teig ordentlich durch. Am besten mindestens fünf bis sieben Minuten. Dabei verbindet sich das Gluten im Mehl, und der Teig wird später schön fluffig. Tipp: Am besten funktioniert das mit den Händen – also ran an den Teig!

Sobald der Teig vorbereitet und in Form gebracht wurde, bestreichst du ihn mit veganem Frischkäse, belegst ihn mit frischem Spinat und karamellisierten Zwiebeln. Aufrollen, in Scheiben schneiden und ab in den Ofen. Lass es dir schmecken!

Vegane Spinat-Schnecken mit karamellisierten Zwiebeln Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 20 Minuten Min. Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gehzeit 1 Stunde Std. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x Für den Teig: 1 TL Zucker

1/2 Würfel frische Hefe oder 1 Päckchen Trockenhefe

125 ml Wasser lauwarm

250 g Weizenmehl

1/2 TL Salz

2 EL Öl Für die Füllung: 2 rote Zwiebeln

2 EL Öl

1 EL Agavendicksaft

150 g frischer Spinat

1 Knoblauchzehe

100 g veganer Frischkäse

Salz, Pfeffer und Muskatnuss nach Geschmack Zubereitung Löse den Zucker und die Hefe im lauwarmen Wasser auf und lass die Mischung 10 Minuten stehen, bis sie schäumt.

Gib Mehl, Salz und das pflanzliche Öl in eine Schüssel, füge die Hefemischung hinzu und knete den Teig für 5-7 Minuten, bis er geschmeidig ist. Decke die Schüssel ab und lass den Teig an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen, bis er sein Volumen verdoppelt hat.

Schäle in der Zwischenzeit die Zwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Erhitze das Öl in einer Pfanne, gib die Zwiebeln dazu und brate sie auf niedriger bis mittlerer Hitze an, bis sie weich und goldbraun sind. Füge den Agavendicksaft hinzu, rühre gut um und lass die Zwiebeln leicht karamellisieren. Stelle sie beiseite.

Schäle und hacke den Knoblauch fein. Dünste ihn in einer Pfanne mit etwas Öl an. Gib den Spinat dazu und dünste ihn mit, bis er in sich zusammenfällt.

Rolle den gegangenen Teig auf einer bemehlten Fläche zu einem Rechteck aus (etwa 30 x 40 cm).

Bestreiche die gesamte Fläche dünn mit veganem Frischkäse. Verteile anschließend den Spinat gleichmäßig auf dem Teig und streue die karamellisierten Zwiebeln darüber. Würze mit Salz, Pfeffer und einer Prise Muskatnuss.

Rolle den Teig von der Längsseite her eng ein, sodass eine lange Rolle entsteht. Schneide die Rolle mit einem scharfen Messer in etwa 2 cm dicke Scheiben.

Lege die Schnecken mit der Schnittseite nach oben auf ein mit einer Backmatte 🛒 ausgelegtes Blech. Lass sie weitere 15 Minuten bei Raumtemperatur ruhen.

Backe die Schnecken im vorgeheizten Backofen bei 180 °C Umluft für 25-30 Minuten, bis sie leicht goldbraun sind.

Lass die Schnecken 5 Minuten abkühlen und serviere sie warm oder bei Zimmertemperatur.

