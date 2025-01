Veganer Hering in Sahnesoße – verrückt, was hier die Grundlage bildet

Der Markt für vegane Ersatzprodukte wird größer und größer. Nichtsdestotrotz gibt es einerseits für viele Dinge noch keine Alternative und andererseits lassen die Nährwerte oftmals zu wünschen übrig. Dann heißt es: selbst den Kochlöffel schwingen. Zum Beispiel, wenn du ein Craving nach veganem Hering in Sahnesoße hast! Und die Zubereitung dafür ist viel unkomplizierter, als du es erwarten würdest. Nur etwas Geduld musst du mitbringen.

Veganer Hering in Sahnesoße: So hast du Auberginen noch nie zubereitet

Wie bei so vielen veganen Gerichten macht auch bei diesem veganen Hering die richtige Gewürzmischung viel aus. Aber der Reihe nach. Die Grundlage für die Heringsstücke wird hier nämlich durch Auberginen gebildet. Ein kurzes Anbraten und die anschließende Backzeit im Ofen sorgt für die richtige Konsistenz. Die Sahnesoße bringt den fischigen Geschmack hinzu und macht das gesamte Gericht gleichzeitig traumhaft cremig. Perfekt abgerundet wird das Gericht mit den in Dillbutter geschwenkten Kartoffeln. Eine herrlich rustikale Mahlzeit.

Dank der immer größer werdenden Vielfalt in Supermärkten kannst du alle Zutaten vermutlich in einem einzigen Einkauf besorgen. Vegane Joghurt- und Sahnealternativen gibt es mittlerweile von verschiedenen Marken, teilweise sogar von den Hausmarken deines Supermarkts. Und selbst Noriblätter bekommst du dort in der Abteilung für Sushizubehör. Also, worauf wartest du?

Um die Auberginen zuzubereiten, empfiehlt es sich, sie kurz ohne Öl in einer Grillpfanne anzubraten. Danach kommen sie in den Ofen, während du dich schon einmal um die Sahnesoße kümmern kannst. Mische dafür einfach alle Zutaten zusammen und püriere sie mit einem Pürierstab 🛒 zu einer cremigen Soße. Sobald die Auberginen fertig sind, kommen sie mitsamt der Soße in den Kühlschrank, wo sie abgedeckt für zwölf Stunden ziehen müssen. Es bietet sich also an, das Gericht abends vorzubereiten, damit du es am nächsten Tag genießen kannst.

Am nächsten Tag musst du dann auch nicht mehr viel erledigen. Koche die Kartoffeln, bis sie gar sind, schwenke sie gemeinsam mit dem Dill und der Butter in einer Pfanne, bis sie leicht gebräunt sind und dann kannst du alles mit dem veganen Hering zusammen anrichten. Lass es dir schmecken!

Veganer Hering in Sahnesoße Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 1 Stunde Std. Ruhezeit 12 Stunden Std. Gesamtzeit 13 Stunden Std. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 2 Auberginen

300 g Sojajoghurt oder andere vegane Joghurt-Alternative

250 g vegane Kochsahne

1/2 TL Salz

1/2 TL Pfeffer

6 EL Gurkenwasser aus Gewürzgurkenglas

1 EL Zucker

1 TL Senf mittelscharf

2 EL Zitronensaft

3 Noriblätter

1 kleine Zwiebel

1 Apfel Granny Smith

4 Gewürzgurken

400 g Kartoffeln Drillinge

4 Stiele Dill

60 g vegane Butter Zubereitung Heize den Backofen auf 180 °C Umluft (200 °C Ober-/Unterhitze) vor. Wasche die Auberginen gründlich ab und schneide sie der Länge nach in Achtel. Brate sie in einer Grillpfanne für 2 Minuten von jeder Seite an. Backe die Auberginen für etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen.

Püriere für die Soße währenddessen Sojajoghurt, Sahne, Salz, Pfeffer, Gurkenwasser, Zucker, Senf, Zitronensaft und Noriblätter zu einer glatten Soße. Schmecke sie, falls nötig, noch ab.

Gieße etwas von der Soße in eine Auflaufform. Gib die abgekühlten Auberginen dazu und übergieße sie mit der restlichen Soße. Lass sie zugedeckt über Nacht bzw. für etwa 12 Stunden im Kühlschrank ziehen.

Schneide vor dem Servieren die Zwiebel in feine Ringe. Wasche den Apfel gründlich ab und viertel ihn sowie die Gewürzgurken. Streue Zwiebelringe, Apfel- und Gewürzgurkenwürfel über die eingelegten Auberginen.

Spüle die Kartoffeln gründlich ab, halbiere sie und koche sie für ca. 15-20 Minuten in reichlich gesalzenem Wasser, bis sie gar sind.

Putze den Dill, zupfe die Ästchen ab und hacke ihn grob zurecht.

Gieße die Kartoffeln ab und lass die vegane Butter in eine Pfanne schmelzen. Füge den Dill und die Kartoffeln hinzu und schwenke sie vorsichtig in der Pfanne. Würze sie mit Salz und Pfeffer und richte danach alles zusammen mit dem „Hering“ an.

